۶۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز شد

عطا الله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدند، اظهار داشت: تجهیز مابقی اراضی کشاورزی و باغی استان به سامانههای نوین آبیاری در دستور کار است.
وی گفت: حمایتهای لازم از سوی دولت برای تجهیزات اراضی کشاورزی و باغی به سامانههای آبیاری نوین آبیاری اختصاص مییابد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۱۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که بیش از ۵۰ در صد این اراضی در حال حاضر به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.
وی ادامه داد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین زمینه ساز کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و نقش مهمی در تقویت منابع زیرزمینی دارد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری مناسب از آب کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید میشود.
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