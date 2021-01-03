نمایندگان قم در دو بخش پسران و دختران صاحب ۴ مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دوره از مسابقات مجازی فدراسیون اسکواش که شنبه برگزار شد ورزشکاران استان قم موفق شدند در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و آزاد، چهار مقام را به خود اختصاص دهند و قم در صدر مسابقات مجازی فدراسیون اسکواش قرار گرفت.

در این رقابت‌ها محمد منتظر موفق به کسب مقام اول پسران زیر ۱۵ سال، سید محسن جدا مقام سوم رده سنی آزاد آقایان شدند و در بخش دختران ثنا بویانی و فاطمه زهرا سروری موفق به کسب مقام دوم و سوم این مسابقات در رده‌ی سنی آزاد شدند.

استان قم با حضور ۴ ورزشکار در ۳ جدول نهایی، به عنوان پدیده‌ی این مسابقات انتخاب شد و هیئت اسکواش استان قم در مرحله اول و در تمامی جدول‌ها و در مرحله دوم نیز دارای بیشترین نماینده بود.

نمایندگان استان قم در اولین دوره از مسابقات مجازی توانسته بودند دو مقام (دومی و سومی) آقایان و بانوان را توسط محمد منتظر و زهرا اسداللهی به خود اختصاص دهند.