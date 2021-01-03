کاهش مرگ و میرهای کرونا با افزایش قربانیان آلودگی هوا جبران نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر در سخنان ابتدایی خود گفت: ابتدا فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را گرامی میداریم، زندگی سراسر مجاهدت و نحوه شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی، ایشان را تبدیل به یکی از سرمایههای ملی و اجتماعی کشور و پیوند دهنده سلایق و دیدگاه های متنوع کرده است. صیانت از این سرمایه ملی، وظیفه همه ماست و نباید با رفتارهای سلیقهای، جناحی و قشری موجب شویم که این سرمایه هزینه منافع سیاسی شخص یا گروهی خاص گردد.
وی افزود: همچنین درگذشت آیت الله مصباح یزدی را به رهبرمعظم انقلاب، حوزههای علمیه، شاگردان و علاقمندان و بخصوص خانواده ایشان تسلیت میگوئیم. آیت الله مصباح فارغ از دیدگاهها و نظرات خاص ایشان، عمری را صرف تحصیل، تحقیق، تألیف و تربیت شاگردان کرد.
رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: همچنین لازم است که در مورد تشدید آلودگی هوای تهران که صبح امروز جلسه هم اندیشی نیز برگزار شد، تذکری به مسئولان ذیربط داده شود. براساس بررسیهای به عمل آمده توسط کمیسیون تخصصی محیط زیست شورای شهر تهران، استفاده از سوختهای پرگوگرد در صنایع، نیروگاهها و فعالیت برخی مشاغل آلاینده تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای تهران در هفتههای اخیر داشتهاند که غلظت دی اکسید گوگرد در هوای تهران طی هفته گذشته در هوای تهران دو برابر شده است.
هاشمی تصریح کرد: متأسفانه مدیریت شهری، اختیارات برای ایجاد محدودیت و کنترل آنها ندارد و با وجود درخواستها و تذکرات، هنوز از سوی مسئولان مربوطه نسبت به آن تصمیم گیری های لازم انجام نشده است و ما در اینجا تنها توان تذکر دادن به مسئولین ذی ربط را داریم.
وی تاکید کرد: امیدواریم در شرایطی که تلفات کرونا در تهران با موافقت دیرهنگام با محدودیتهای درخواست شده توسط شورای شهر ظرف یکماه از ۲۰۰ نفر به ۲۰ نفر کاهش پیدا کرده است، این کاهش با افزایش قربانیان آلودگی هوا بخصوص در بیماران، سالمندان و کودکان جبران نشود.
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