شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری غیرپزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، «شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ » از سوی دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.
براساس این شیوهنامه آزمون جامع (کتبی و شفاهی) در تمامی رشته ها به صورت غیرحضوری از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۹ برگزار می شود.
بخش کتبی آزمون جامع از طریق سامانه آموزشی که از سوی مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه اعلام خواهد شد، به صورت منطقه ای برگزار می شود و سوالات آزمون جامع در هر رشته / منطقه به صورت یکسان است.
بخش شفاهی آزمون جامع با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی، هماهنگی مدیر گروه و آموزش ذیربط، توسط واحد دانشگاهی مجری دوره برگزار می شود. در این خصوص ذخیره فایل بخش شفاهی ارزیابی جامع ضروری است.
آزمون جامع در هر یک از مناطق به شرح جدول زیر است. برنامهریزی (طرح سوال و زمان برگزاری)، نظارت و اجرا با هماهنگی بین استان های مختلف برعهده هر منطقه است و آزمون جامع در واحد ویژه علوم و تحقیقات در قالب یک منطقه و به صورت مستقل برگزار می شود.
|
منطقه
|
نام استان
|
منطقه
|
نام استان / واحد
|
۱
|
تهران
|
۶
|
اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری
|
۲
|
گیلان، مازندران، گلستان، سمنان
|
۷
|
فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان
|
۳
|
اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان
|
۸
|
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان
|
۴
|
همدان، مرکزی، قزوین، البرز، قم
|
۹
|
خوزستان، بوشهر، ایلام
|
۵
|
کردستان، کرمانشاه، لرستان
|
۱۰
|
علوم و تحقیقات
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