بازی جعبه مرگ و ۷۵ میلیون تومان برداشت غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بهمنی اظهارداشت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر خالی شدن حساب بانکی و عدم دریافت پیامک های تراکنش بانکی، مراتب برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

این مسئول انتظامی بیان داشت: طی تحقیقات و بررسی های انجام شده مشخص شد طی ۴ روز با ۵۷ تراکنش بانکی، حساب کاربری متهم در کافه بازار افزایش اعتبار داشته است، بنابراین با هر بار شارژ حساب کاربری، از مبالغ واریزی برای پرداخت های درون برنامه ای بازی جعبه مرگ استفاده شده است، عاقبت شاکی پس از تلاش برای انتقال وجه به کارت بانکی همکارش متوجه این برداشت غیر مجاز می‌شود.

وی افزود: با اقدامات فنی و جمع آوری ادله دیجیتال، محرز شد عملیات برداشت مبالغ از طریق شماره موبایل خود شاکی و توسط پسر وی انجام شده است، همچنین پیامک های تراکنش بانکی توسط فرزندش پاک شده است، بر همین اساس شاکی اقدام به ثبت رضایت کتبی و خواستار مختومه شدن جریان دادرسی شد، بنابراین پرونده برای پایان مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس ارجاع شد.

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: کاهش شادابی و تحرک در اجتماع و خانواده، همچنین کاهش امید به آینده باعث شده است تا نسل کم سن و سال سرزمین ما، بیش از حد نرمال به بازی های آنلاین خشونت آمیز و ابزارهای مجازی برای تسکین بخشی و خود فریبی تکیه کند، متأسفانه خانواده ها به علت مشغله ها و تنش های زیاد فکری برای رهایی از کلنجار با فرزندان، از حربه سرگرمی های مجازی استفاده می کنند و نظارتی هم توسط آنها صورت نمی گیرد.