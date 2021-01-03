آقای رئیسی اجازه ندهید سلامت شهروندان به خطر بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و طی تذکری در خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: سالانه هزاران ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و تنها طی هفته گذشته شاخص آلودگی هوای تهران هر روزه در وضعیت قرمز و بالای ۱۴۰ بوده است.

وی افزود: در حال حاضر این شاخص بر روی عدد ۱۵۲ قرار گرفته است و امروز و فردا احتمال رسیدن آنها به بالای ۱۶۰ و شرایط بسیار خطرناک وجود دارد.

فراهانی تصریح کرد: در شرایط جدید همه آمارها نشان می‌دهد که سوخت مازوت در صنایع و نیروگاه‌های اطراف تهران از یک سو و گازوئیل در دیزل‌ها و کامیون‌های فرسوده جمعاً نزدیک به ۶۰ درصد حجم آلودگی هوای شهر و استان تهران است.

عضو شورای شهر تهران افزود: مازوت آلوده‌ترین سوخت فسیلی میان تقطیر از نظر دی اکسید گوگرد و ذرات معلق است و مقدار سولفور موجود در گازوئیل بنا به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بیش از ۲۰ برابر مجاز و بالای ۱۰۰۰ است.

وی تاکید کرد: حال چگونه است که بنا به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون دادستان محترم بخشنامه کرده است که مانع مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نشوید. از جناب آقای رئیسی؛ ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌کنم با ورود به مسئله اجازه ندهند با حکم قاضی سلامت شهروندان به خطر بیفتد.

عضو شورای شهر تهران افزود: مدیریت کاهش آلودگی هوا امروز نیازمند جلسات اضطراری و فوری در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی است.

فراهانی در پایان گفت: لذا به عنوان نماینده شریف مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ از این دو قوه مجریه و مقننه می‌خواهم با تشکیل جلسه فوری و اتخاذ تصمیم عاجل از مرگ و میرهای این روزهای تهران و سایر شهرها بر اثر آلودگی هوا بکاهند.