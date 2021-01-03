شهادت سردار سلیمانی آغازی برای جهانی سازی گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز وبینار علمی مکتب شهید سلیمانی در جوار شهدای جبهه مقاومت در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی به این وبینار علمی گفت: امروز سالگرد شهادت کسی را گرامی می‌داریم که در ایمان، شجاعت و اعتقاد بی‌نظیر بود. یاد، نام و گستره شخصیت او فراتر از مرزهای ایران و جهان اسلام بود و امروز همه جهان از او به عنوان اسوه حمایت از مظلومان و مستضعفین یاد می‌کنند و چه بد است کار کسانی که می‌خواهند به خورشید سنگ بزنند و آن را خاموش سازند.

در ادامه این پیام آمده است: باید به دنیا آموخت که حاج قاسم، شخص نیست، مکتب است، نقطه نیست، راه است و شهادت او پایان نیست آغاز و شروعی برای جهانی سازی گفتمان مقاومت است.

فرمانده کل سپاه پاسداران متذکر شد: شهادت سردار سلیمانی بعثت و برانگیختگی عجیبی در عالم به وجود آورده و یک انرژی جدید در جغرافیای وسیع، خلق کرده که یک نمونه آن کار ارزشمند، خط شکن و ماندگار شماست که امیدوارم با همت جوانان غیور و انقلابی استان آذربایجان شرقی تداوم داشته باشد.

در ادامه این پیام آمده است: حاج قاسم، برای کشور و ملت‌های مظلوم قدرت آفرین بود و امروز تکلیفی بزرگ بر دوش ماست که با تولید قدرت نرم، نرم افزار فکری و هژمونی پوشالی آمریکا را به چالشی عظیم دچار کنیم. کار ارزشمند جامعه علمی و دانشگاهی آن استان ولایت مدار را ارج نهاده و سپاس و قدردانی خودم را نثار شما می‌کنم.