۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

رئیس کمیته امداد شهرستان شهرکرد خبر داد؛

اهدای ۳۱ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرکرد

شهرکرد- رئیس کمیته امداد شهرستان شهرکرد از اهدای ۳۱ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، عزیزالله آقا بابایی بیان کرد: در قالب رزمایش کمک مؤمنانه ۳۱ سری جهیزیه شامل یخچال، جاروبرقی، اجاق گاز و فرش با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و بسیج ادارات تهیه شده است و میان نوعروسان نیازمند توزیع می‌شود.

وی با اشاره به تهیه بسته‌های مواد غذایی ادامه داد: ۱۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش هر بسته ۲۰۰ هزار تومان نیز تهیه شده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان می‌رسد.

آقابابایی بیان کرد: بسته‌های لوازم‌التحریر نیز برای دانش‌آموزان نیازمندان در شهرکرد تهیه شده است.

