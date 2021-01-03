اهدای ۳۱ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، عزیزالله آقا بابایی بیان کرد: در قالب رزمایش کمک مؤمنانه ۳۱ سری جهیزیه شامل یخچال، جاروبرقی، اجاق گاز و فرش با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و بسیج ادارات تهیه شده است و میان نوعروسان نیازمند توزیع میشود.
وی با اشاره به تهیه بستههای مواد غذایی ادامه داد: ۱۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش هر بسته ۲۰۰ هزار تومان نیز تهیه شده است که در کوتاهترین زمان ممکن به دست نیازمندان میرسد.
آقابابایی بیان کرد: بستههای لوازمالتحریر نیز برای دانشآموزان نیازمندان در شهرکرد تهیه شده است.
