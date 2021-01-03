به گزارش خبرگزاری مهر، علی قرایی اظهار داشت: با توجه به مراجعه یکی از دامداران در خصوص تلفات دام‌هایش بر اثر یک بیماری ناشناخته، پیگیری‌ها توسط این اداره و شبکه دامپزشکی شهرستان صورت گرفت.

وی افزود: با حضور دامپزشک اعزامی از استان و رئیس شبکه دامپزشکی نی‌ریز در دامداری و پس از چند ساعت بررسی و کالبد شکافی چند رأس گوسفند و نمونه برداری از اجزا داخلی و ارسال به آزمایشگاه، بیماری «لپتو سپیروز» توسط آزمایش‌های صورت گرفته تشخیص داده و دارو سریعاً تجویز شد.

قرایی ادامه داد: متأسفانه بیماری در چند روز تمامی دام‌ها را به کام مرگ کشاند و خسارت مالی ۵۰۰ میلیون تومانی به بارآورد.

مسئول اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی نی‌ریز با اشاره به اینکه این بیماری مشترک انسان و دام است و اغلب از طریق خاک و آب آلوده به ادرار حیوانات به ویژه جوندگان (موش) منتقل می‌شود تاکیدکرد: دامدارانی که قصد خرید و انتقال دام را دارند حتماً شبکه دامپزشکی و اداره تولیدات دامی را مطلع سازند تا در صورت وجود بیماری باعث انتقال نشوند.