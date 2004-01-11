امداد رساني به روستاهاي سيل زده در استان فارس مختل شده است

معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" هنوز برآورد مشخصي از خسارات مالي ، جاني و شمار گمشدگان بدست نيامده است اما امداد رساني از همان دقايق اوليه ادامه دارد."

سيد محمد رضا افضلي شمار كشته شدگان سيل را تا به اين لحظه دو نفر عنوان كرد و افزود:" سعادت شهر، مرو دشت، لامرد، جهرم، استهبان، روستاهاي اطراف داراب، فيروزآباد، شيراز، خرامه، ضرغام و ممسني از مهمترين مناطق وقوع سيل هستند و متاسفانه به دليل قطع نشدن بارندگي امداد رساني به سختي صورت مي گيرد و نمي توان برآوردي از ميزان خسارات وارده بدست آورد."

گفتني است، روز گذشته به دليل بارندگيهاى سه روز اخير دراستان فارس و بروز سيل در برخي مناطق اين استان، منازل مردم دچار آبگرفتگي شد.