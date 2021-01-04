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۱۵ دی ۱۳۹۹، ۷:۳۴

مدیرکل محیط زیست البرز مطرح کرد؛

بهبود موقتی کیفیت هوای البرز

بهبود موقتی کیفیت هوای البرز

کرج - مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: کیفیت هوای استان به صورت موقت بهبود یافته است، بنابراین باید از اقداماتی که باعث آلودگی هوا می‌شود پرهیز کرد.

فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۸۶ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۸۷، ۱۰۳و ۱۰۴ است که بر این مبنا به جز نظرآباد که دارای وضعیت قابل قبول است، هوای بقیه شهرستان‌ها برای گروه‌های حساس ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: پدیده وارونگی هوا و نبود باد مناسب باعث انباشت ذرات معلق شده و تشدید آلودگی هوا را در پی داشته است.

وی با اشاره به بهبود موقتی کیفیت هوای استان البرز متذکر شد: این امر با اقدامات انجام‌شده و جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده صورت گرفته است.

کد مطلب 5113314

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