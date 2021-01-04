صعود موقت پورتو به رده دوم با حضور طارمی/ تعویق بازی تیم مغانلو

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ فوتبال پرتغال، بامداد امروز دوشنبه تیم پورتو با حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود به مصاف تیم موریرنسی رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود پورتو تمام شد.

مهدی طارمی در این مسابقه ۸۹ دقیقه برای پورتو بازی کرد و موقعیت‌های زیادی را برای گلزنی به دست آورد. مهاجم ایرانی پورتو در جریان این مسابقه تیرک دروازه حریف را به لرزه درآورد اما نتوانست به روند گلزنی‌های خود ادامه بدهد.

طارمی حتی در این بازی پاس گل داد اما بازبینی این صحنه نشان داد که طارمی پیش از آن در آفساید قرار داشته است.



طارمی در این صحنه ۳ سانتی‌متر در آفساید بود

تیم پورتو با این برد ۲۸ امتیازی شد و موقتاً به رده دوم جدول صعود کرد.

دیگر بازی این هفته قرار بود شب گذشته بین بنفیکا و سانتاکلارا برگزار شود که این بازی به دلیل شرایط جوی به امروز موکول شد. شهریار مغانلو مهاجم ایرانی تیم سانتاکلارا است. بنفیکا در صورت باخت در این مسابقه، در رده سوم جدول باقی می‌ماند و پورتو می‌تواند با قرار گرفتن در رده دوم به کار خود در این هفته پایان بدهد.

در یکی دیگر از مسابقات این هفته، تیم ماریتیمو با دروازه بانی امیر عابدزاده به مصاف بواویستا رفت و به نتیجه تساوی بدون گل رسید. ماریتیمو با این تساوی ۱۴ امتیازی شد و در رده هفتم جدول جای گرفت.