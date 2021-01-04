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۱۵ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۴

نماینده پارلمان عراق:

از طریق اخراج نظامیان آمریکایی از عراق انتقام می گیریم

از طریق اخراج نظامیان آمریکایی از عراق انتقام می گیریم

یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد که اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور به معنی گرفتن انتقام خون شهیدان سلیمانی و المهندس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «حسن الجنابی» نماینده ائتلاف عراقیون اعلام کرد که گرفتن انتقام خون شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس باید از طریق اخراج نظامیان آمریکایی از عراق صورت بگیرد.

وی افزود: دولت عراق باید یک موضع مشخص در خصوص اجرای مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی اتخاذ کند.

الجنابی بیان کرد: خون شهیدان سلیمانی و المهندس از همگان می خواهد که اقدامات سفارت شر در بغداد یعنی سفارت آمریکا را محکوم کنند و نسبت به آن آگاه باشند.

وی گفت: برای آنکه وفاداری خود را به خون این شهیدان نشان دهیم باید مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را اجرا کنیم.

الجنابی ادامه داد: پارلمان عراق باید اجرای این مصوبه را پیگیری کند و بر دولت بغداد برای عملیاتی کردن آن فشار آورد.

روز گذشته نیز «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی عراق در جریان مشارکت در تجمع گسترده مردم عراق اعلام کرده بود که قصاص قاتلان فرماندهان پیروزی، در گرو اجرای مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی است.

کد مطلب 5113323
فاطمه صالحی

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