۱۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در گفتگو با مهر:

روابط ایران و آمریکای لاتین فرصت‌جدیدی برای مبارزه با امپریالیسم است

مجتبی شاکری با اشاره به دور جدید روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین، گفت: هرکشوری که در مقابل امپریالیسم و ظلم و زورگویی ایالات متحده آمریکا می‌ایستد و مقاومت می کند، می‌تواند زیر چتر انقلاب اسلامی قرار گیرد.

مجتبی شاکری، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دور جدید روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین و سفر اخیر هوگو چاوز گفت: روابط ایران و آمریکای لاتین می تواند فضاها و فرصت های جدید برای دیپلماسی ما به همراه بیاورد.

وی با مثبت خواندن آثار این سفرها، اظهار داشت: در مقابل موضع گیری مقامات اروپایی علیه کشورمان، گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین می تواند پاسخ مناسبی به این موضع گیری ها باشد.

عضو شورای مرکزی ایثارگران تصریح کرد: گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین و ایجاد یک جبهه واحد برای مبارزه با ظلم و امپریالیسم می تواند در معنای وسیع کلمه یکی از آثار الهام بخش انقلاب اسلامی ایران باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین، ایجاد "حیاط خلوت های جدید برای انقلاب اسلامی " را یکی از ضرورت های فعلی دستگاه دیپلماسی کشور توصیف کرد.

شاکری با اشاره به ظرفیت بالای انقلاب اسلامی و کشورمان برای ایجاد این جبهه جهانی گفت: هرکشوری که در مقابل ظلم و زورگویی آمریکا می ایستد می تواند زیر چتر انقلاب اسلامی قرار گیرد.

