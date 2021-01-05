نقض مصوبات ستاد ملی کرونا برای افراد خاص

خبرگزاری مهر، استانها- محمدجواد چراغی*: تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور وزرا و ریاست رئیسجمهوری را میتوان یکی از به موقعترین اقدامات برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ دانست، اما براساس اظهارات مسئولان حاضر در این ستاد و بسیاری از کارشناسان، مصوبات این ستاد گاهی بدون اجرا و گاهی بدون پیگیری مانده است.
حتی تصمیمهایی که گرفته میشود، برای اجرا باید منتظر اول هفته یا اول ماه بماند که این مسئله جای سوال دارد و دست مایه انتقادات فراوانی شده است.
هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا پس از جلسه با مقام معظم رهبری، نسبت به ترمیم بدنه خود و اضافه کردن قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اقدام کرد و حتی این قرارگاه در یکی از اقدامات اولیه خود، بستن جادهها را تا حد قابل قبولی اجرایی کرد، اما حتی همان بستن جادهها نیز به شیوه عالی انجام نشد و انتقادات فراوانی در این زمینه وجود دارد.
به گفتهی علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هدف اصلی از اعمال محدودیتهای کرونایی در زمانهای خاص، تعطیلی مشاغل نیست، بلکه کاهش بار بیماری است، بر این اساس در شهرستانهای قرمز یا دارای سطح سه که اکثر مراکز استانها از جمله همدان، غیر از مشاغل ضروری در اموری که مایحتاج ضروری مردم و مسائل ایمنی و سلامت مربوط میشود، همه مشاغل تعطیل خواهند بود.
البته شایان ذکر است که در همین راستا معاون بهداشت وزیر بهداشت اظهار کرده بودند که براساس این مصوبه، تعطیلیها فقط شامل مشاغل و کسب و کارها نیست و شامل، مدارس، آموزشگاهها، دانشگاهها و سایر مراکز فرهنگی، تفریحی (استخرها، شهربازیها و…) و مذهبی نیز میشود و در سطوح هشدار یک، دو و سه، آموزشها و مدارس غیرحضوری است و برای دانشگاهها و مراسم مذهبی و فرهنگی محدودیت ایجاد میشود.
همه این موارد فوق شامل مصوباتی هستند که در طول ماههای گذشته نیز تا حدی برقرار بود، اما نکته قابل توجه در بخش نظارتی است که اساساً بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و در این زمینه باید نهادهای نظارتی ورود جدی داشته باشند زیرا تا زمانی که محدودیتها فقط در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شود، اما در مرحله اجرا لنگ بزند، فایدهای نخواهد داشت.
معالاسف شاهد این هستیم که مصوبات در سطوح ملی تصمیمگیری میشود، اما بر اساس برخی شنیدهها، این مصوبات در حین اجرا خصوصاً در محدودیتهای تفریحی در مواردی بهصورت ویژه در استخرهای سرپوشیده برای افرادی خاص نقض و قوانین برای همه تمامی آحاد یکسان اجرا نمیشود و برخی مکانها برای استفاده برخی اشخاص خاص قرق میشوند.
باید همواره به این نکته توجه داشت که مصوبات کرونایی بدون ضمانت اجرا ابتر خواهند بود و همانگونه که امیرالمومنین (ع) در نهجالبلاغه فرمودند: " اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلُوکِهِمْ ".
این مدیران ارشد هر استان هستند که باید در وهله اول در خط مقدم به اجرای این محدودیتها و قوانین احترام بگذارند و بهصورت اکمل تن به این مصوبات بدهند تا عامه مردم نیز بتوانند با وجود مشکلات اقتصادی فراوان بهوجود آمده از این محدودیتها به نحو احسن عامل به مصوبات و مقررات باشند.
* فعال فرهنگی
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