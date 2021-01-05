۱۷۰ روستای استان زنجان مشکل فصلی آب دارند

علیرضا جزء قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اول مهرماه تا ۳۰ آذر ماه بیش از ۸۶ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده است، گفت: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال بارش‌ها در استان افزایش یابد و کم آبی در استان نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه در تابستان سال گذشته آبرسانی تانکری در استان زنجان نداشتیم، گفت: در تابستان امسال هم با وجود شیوع کرونا، کم آبی در استان رخ نداد.

جزء قاسمی به کیفیت آب شرب در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: حفظ کیفیت و بهداشت آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب شهری استان است و آزمایشگاه‌های لازم از کیفیت آب به جد توسط این شرکت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مختلف برای تأمین آب سالم و بهداشتی به مشترکین از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب و فاضلاب شهری است، ابراز داشت: در استان زنجان ۲۱ شهر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با بیان اینکه تعدادی از روستاهای استان مشکل کم آبی دارند، گفت: ۱۷۰ روستای استان مشکل فصلی آب را دارند.

جزء قاسمی گفت: در روستاهای استان زنجان مصرف آب شرب بسیار زیاد است و مردم الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند.