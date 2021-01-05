وزارت خارجه ترکیه از توافق دوحه و ریاض استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه بیانیه‌ای را در خصوص توافق اخیر میان دوحه و ریاض بر سَر بازگشایی مرزها صادر کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که آنکارا از توافق مذکور استقبال می‌کند.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود آورده است: امیدوار هستیم که پس از این توافق تحریم‌ها علیه قطر هرچه سریع‌تر برداشته شوند. بازگشایی مرزهای هوایی، زمینی و دریایی میان قطر و عربستان یک گام رو به جلو است.

این وزارتخانه در بیانیه مذکور تأکید کرده است: از دیدگاه آنکارا بازگشایی مرزهای میان قطر و عربستان گام مهمی در مسیر حل و فصل بحران میان دو طرف محسوب می‌شود. پیشتر نیز «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات پس از توافق دوحه و ریاض گفته بود: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان کارهای زیادی پیش رو دارند.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کویت شب گذشته از توافق عربستان سعودی و قطر برای بازگشایی مرزها خبر داد. «شیخ احمد ناصر الصباح» گفت که امیر کویت به صورت تلفنی با امیر قطر و ولیعهد سعودی گفتگو کرده و دو طرف در خصوص بازگشایی حریم هوایی و مرزهای زمینی و دریایی توافق کردند.