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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۰۰

با کاسته شدن از غلظت آلاینده های هوا؛

تهران بعد از ۶ روز آلودگی هوا دوباره نفس کشید

تهران بعد از ۶ روز آلودگی هوا دوباره نفس کشید

هوای تهران بعد از ۶ روز در شرایط سالم برای همه گروههای جامعه قرار گرفته است، اما این شرایط با توجه به تداوم پایداری های جوی ادامه نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان تهران بعد از ۶ روز متوالی تجربه هوای آلوده، توانستند از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون هوای سالم تنفس کنند. کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط قابل قبول برای همه گروههای جامعه قرار دارد.

با وزش باد شدید از عصر روز گذشته از غلظت آلاینده‌های هوا پایتخت کاسته شد و هوا در شرایط مناسب قرار گرفت.

این شرایط با توجه به پیش بینی هوای سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم پایداری‌های جوی ثابت نخواهد بود و با اوج گیری دوباره فعالیت‌های روزانه طی امروز و فردا بازم شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها بخصوص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون خواهیم بود.

کد مطلب 5114322
سمیرا خباز

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کی سالم شد که ما ندیدیم

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