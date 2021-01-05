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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۰۵

مسئول فرهنگ‌سازی بسیج دانشجویی استان قزوین:

کتاب نقش دانشگاهیان استان قزوین در دفاع مقدس نگارش می‌شود

کتاب نقش دانشگاهیان استان قزوین در دفاع مقدس نگارش می‌شود

قزوین –مسئول فرهنگ‌سازی بسیج دانشجویی استان قزوین با بیان اینکه دانشگاه و دانشجویان نقش مهمی را در هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند از نگارش کتاب نقش دانشگاهیان استان قزوین در دفاع مقدس خبر داد.

مسعود سلگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه و دانشجویان نقش مهمی را در هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند به طوری که بسیاری از فرماندهان جنگ تحمیلی را دانشجویان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: نگارش کتاب دانشجویان استان قزوین که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته‌اند آغاز شده است و در حال جمع آوری مصاحبه‌ها از رزمندگان دانشجو و دانشگاهیان و هم رزمان شهدای دانشجو هستیم و امیدواریم بتوان آن را تا یک سال آینده، رونمایی کرد.

مسئول فرهنگ‌سازی بسیج دانشجویی استان قزوین عنوان کرد: دفاع مقدس فصلی ارزشمند در تاریخ انقلاب اسلامی است که جنبه‌های معنوی و اجرایی آن باید بیشتر شناسانده شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دوران دفاع مقدس از حساس‌ترین و پرافتخارترین ادوار تاریخ کشورمان بشمار می‌رود، مطالب این کتاب از جهت آشنایی نسل جدید با ایثارگری‌ها و فداکاری‌های مردم قهرمان ایران در جبهه حق علیه باطل، همچنین تاریخ شفاهی دفاع مقدس مفید و خواندنی است.

سلگی اضافه کرد: معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین در این راستا از تمامی بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران استان دعوت می‌نماید با مراجعه به رده‌های مقاومت بسیج دانشجویی و همچنین این معاونت و در اختیار گذاشتن اسناد و آثار شهدا و رزمندگان دانشجو و دانشگاهی، جهت اسکن و ساماندهی آن ما را یاری نمایند.

وی تصریح کرد: آثار شامل عکس، فیلم، فایل صوتی، نامه، خاطرات و وصیتنامه و دست‌نوشته‌ها می‌باشد که تصاویر می‌تواند شامل اعزام، تصاویر مناطق عملیاتی، پشتیبانی جنگ و… مربوط به دفاع مقدس و تشییع جنازه مطهر شهدا و بازگشت آزادگان باشد.

این مسئول در پایان یادآور شد: امیدواریم با همکاری خانواده معزز شهدا، دانشجویان و دانشگاهیان شاهد اجرای این حرکت مؤثر در استان قزوین و ثبت آثار شهدای دانشجو برای آیندگان باشیم.

کد مطلب 5114344

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