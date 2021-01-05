مسعود سلگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه و دانشجویان نقش مهمی را در هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند به طوری که بسیاری از فرماندهان جنگ تحمیلی را دانشجویان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: نگارش کتاب دانشجویان استان قزوین که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته‌اند آغاز شده است و در حال جمع آوری مصاحبه‌ها از رزمندگان دانشجو و دانشگاهیان و هم رزمان شهدای دانشجو هستیم و امیدواریم بتوان آن را تا یک سال آینده، رونمایی کرد.

مسئول فرهنگ‌سازی بسیج دانشجویی استان قزوین عنوان کرد: دفاع مقدس فصلی ارزشمند در تاریخ انقلاب اسلامی است که جنبه‌های معنوی و اجرایی آن باید بیشتر شناسانده شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دوران دفاع مقدس از حساس‌ترین و پرافتخارترین ادوار تاریخ کشورمان بشمار می‌رود، مطالب این کتاب از جهت آشنایی نسل جدید با ایثارگری‌ها و فداکاری‌های مردم قهرمان ایران در جبهه حق علیه باطل، همچنین تاریخ شفاهی دفاع مقدس مفید و خواندنی است.

سلگی اضافه کرد: معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین در این راستا از تمامی بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران استان دعوت می‌نماید با مراجعه به رده‌های مقاومت بسیج دانشجویی و همچنین این معاونت و در اختیار گذاشتن اسناد و آثار شهدا و رزمندگان دانشجو و دانشگاهی، جهت اسکن و ساماندهی آن ما را یاری نمایند.

وی تصریح کرد: آثار شامل عکس، فیلم، فایل صوتی، نامه، خاطرات و وصیتنامه و دست‌نوشته‌ها می‌باشد که تصاویر می‌تواند شامل اعزام، تصاویر مناطق عملیاتی، پشتیبانی جنگ و… مربوط به دفاع مقدس و تشییع جنازه مطهر شهدا و بازگشت آزادگان باشد.

این مسئول در پایان یادآور شد: امیدواریم با همکاری خانواده معزز شهدا، دانشجویان و دانشگاهیان شاهد اجرای این حرکت مؤثر در استان قزوین و ثبت آثار شهدای دانشجو برای آیندگان باشیم.