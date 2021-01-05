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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

معاون میراث فرهنگی گیلان خبر داد:

سنگ قبر تاریخی کشف شده در منطقه قلعه رودخان فومن بازخوانی شد

سنگ قبر تاریخی کشف شده در منطقه قلعه رودخان فومن بازخوانی شد

رشت- معاون میراث فرهنگی گیلان گفت: باستان شناسان سنگ قبر تاریخی کشف شده در منطقه قلعه رودخان فومن را بازخوانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی جهانی گفت: باستان شناسان میراث فرهنگی، یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان فومن را برای تخمین قدمت و مشخص شدن وجه تسمیه آن مورد خوانش قرار داده اند.

جهانی با اشاره به اهمیت این سنگ قبر، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت کشف این سنگ قبر نبود گورستان تاریخی در این منطقه است و این کشف نشان دهنده احتمال وجود گورستانی باستانی در مناطق بالا دست حاشیه این رودخانه است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود نتایج حاصل از این پژوهش‌ها بتواند اطلاعات جدید و مهمی را در خصوص این قلعه مشهور و مناطق اطرافش در اختیار باستان‌شناسان قرار دهد و زمینه مطالعات بعدی را فراهم شود.

کد مطلب 5114391

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