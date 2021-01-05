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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲

تمرینات تیم ملی تکواندو به مدت ۱۰ روز تعطیل شد

تمرینات تیم ملی تکواندو به مدت ۱۰ روز تعطیل شد

فدراسیون تکواندو از تعطیلی ۱۰ روزه اردوی تیم ملی برای حضور ملی پوشان در رقابت‌های لیگ برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، اردوی تیم ملی تکواندو مردان که از ۱۵ آذرماه پس از انجام آزمایش کرونا و مشخص شدن جواب منفی تست با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد به منظور حضور ملی پوشان در لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس، از عصر امروز (سه شنبه – ۱۶ دی‌ماه) تعطیل می‌شود و مرحله جدید تمرینات از ۲۷ دی‌ماه آغاز خواهد شد.

آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی دو المپین تکواندو کشورمان، سجاد مردانی، سروش احمدی، امیرمحمد بخشی و عرفان ناظمی ۶ ملی پوش تکواندو کشورمان هستند که تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

کد مطلب 5114406

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