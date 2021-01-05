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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲

مدیر عامل باشگاه آلومینیوم اراک:

قضاوت داور دیدار استقلال تهران و آلومینیوم اراک جای انتقاد دارد

قضاوت داور دیدار استقلال تهران و آلومینیوم اراک جای انتقاد دارد

اراک- مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک، گفت: عملکرد داور در دیدار دو تیم استقلال تهران و آلومینیوم اراک جای انتقاد زیادی دارد و نسبت به این قضاوت اعتراض داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی صبح سه شنبه در مورد دیدار دو تیم استقلال تهران و آلومینیوم اراک که روز دوشنبه پانزدهم مهر ماه در چهارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هفته گذشته به کمیته داوران بابت انتخاب داوری شجاع و نترس برای دیدار با آلومینیوم هشدار داده بودیم.

وی افزود: با توجه به اتفاقات پیش آمده در بازی‌های آلومینیوم، از کمیته داوران خواهش کرده بودیم که در انتخاب داور داوری شجاع و نترس دقت کنند و ظن و گمان‌ها را به سمت سوی ملاحظات بازی دربی نبرد.

عباسی خاطرنشان کرد: متأسفانه داور در این بازی (دیدار استقلال تهران و آلومینیوم اراک) تحت‌تأثیر شهرآورد سوت زد و دو پنالتی مسلم تیم آلومینیوم را نگرفت.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک، بیان کرد: متأسفانه داور در این دیدار ملاحظه شهرآورد استقلال و پرسپولیس را کرد و در همان دقیقه نخست بازی پنالتی مسلم تیم ما را نگرفت، و همین موضوع باعث شد که روند بازی تغییر کند.

عباسی خاطرنشان کرد: در ادامه بازی هم داور در دفعات مختلف می‌توانست به بازیکنان تیم استقلال تهران اخطار دهد که با ملاحظه شهرآورد از این موضوع چشم پوشی کرد. که این عملکرد داور جای بررسی دارد.

کد مطلب 5114459

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    نظرات

    • سعید IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      2 5
      پاسخ
      شما که داری اضحار نظر می کنی پس اینم بگو که پنالتی استقلال سخت
      • IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
        1 0
        اضحار نظر؟؟؟؟
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      7 1
      پاسخ
      در آخر هم وزیر پرسپولیسی میشود
    • رضا IR ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      4 3
      پاسخ
      استقلال رو دارن به زور وزیر وکیل وداور بالا میارن .

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