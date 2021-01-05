قضاوت داور دیدار استقلال تهران و آلومینیوم اراک جای انتقاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی صبح سه شنبه در مورد دیدار دو تیم استقلال تهران و آلومینیوم اراک که روز دوشنبه پانزدهم مهر ماه در چهارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هفته گذشته به کمیته داوران بابت انتخاب داوری شجاع و نترس برای دیدار با آلومینیوم هشدار داده بودیم.

وی افزود: با توجه به اتفاقات پیش آمده در بازی‌های آلومینیوم، از کمیته داوران خواهش کرده بودیم که در انتخاب داور داوری شجاع و نترس دقت کنند و ظن و گمان‌ها را به سمت سوی ملاحظات بازی دربی نبرد.

عباسی خاطرنشان کرد: متأسفانه داور در این بازی (دیدار استقلال تهران و آلومینیوم اراک) تحت‌تأثیر شهرآورد سوت زد و دو پنالتی مسلم تیم آلومینیوم را نگرفت.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک، بیان کرد: متأسفانه داور در این دیدار ملاحظه شهرآورد استقلال و پرسپولیس را کرد و در همان دقیقه نخست بازی پنالتی مسلم تیم ما را نگرفت، و همین موضوع باعث شد که روند بازی تغییر کند.

عباسی خاطرنشان کرد: در ادامه بازی هم داور در دفعات مختلف می‌توانست به بازیکنان تیم استقلال تهران اخطار دهد که با ملاحظه شهرآورد از این موضوع چشم پوشی کرد. که این عملکرد داور جای بررسی دارد.