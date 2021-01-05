بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این شهر طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح امروز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی افزود: روز گذشته نیز کیفیت هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص کیفی ۱۵۷ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده بود.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت هوا در احمدآباد ۱۱۸، استانداری ۱۲۸، پروین ۱۰۲، خرازی ۱۰۶، رودکی ۱۳۶ و سگزی ۱۴۲ است، ادامه داد: کیفیت هوا در همه این ایستگاه‌ها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

وی در خصوص کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان اصفهان نیز ابراز داشت: کیفیت هوا در شاهین شهر با قرار گرفتن روی شاخص ۷۰ سالم و در مبارکه با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.