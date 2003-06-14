خانه مطبوعات ؛مدرسه اي براي محرومترين كودكان

.كودكان افغاني كه به دليل نداشتن شناسنامه و كارت سبز مخصوص مهاجران از تحصيل محروم بودند ، ضمن تحصيل در مر كز آموزشي فرهنگي شهرداري منطقه 12 به همت انجمن حمايت از حقوق كودك براي اولين بار كارنامه در يافت كردند.

مسعوده مشايخ مدير انجمن حمايت از حقوق كودك به خبر نگاراجتماعي خبر گزاري مهر مي گويد : تعداد زيادي از كودكان اين منطقه بجه هاي كارو خيابان هستند و در اين مركز دانش آموزاني كه امكان تحصيل ندارند و حتي فاقد شناسنامه و كارت سبز هستند از مقطع اول ابتدايي تا سوم راهنمايي مشغول به تحصيل مي باشند ،.100نفر از اين كودكان دختر و بيش از 180 نفر از آنها پسر هستند .

.وي مي افزايد : كارنامه هايي كه اين بچه ها در يافت مي كنند داراي مهر كميسارياي عالي پناهندگان و تاييد سفارت افغانستان است كه در كشور آنها اعتبار دارد . همچنين انجمن حمايت از حقوق كودك نيز قبولي آنها را كه طبق مفاد درسي كلاسهاي رسمي آموزش و پرورش است .

.فقر و اعتياد و وجود كودكان بد سرپرست از مهمترين دلايلي است كه سبب شده است شهرداري منطقه 12 خانه نشريات را به كودكان محروم منطقه اختصاص دهد . باصري معاون اجتماعي شهرداري منطقه 12 به خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر مي گويد : تغيير كاربري اين محل از خانه نشريات به خانه كودك سبب شد كه آرام آرام در نظر مردم اين مكان جزو بافت منطقه به حساب آيد .كاري كه با كوشش انجمن حمايت از كودكان و تلاش شبانه روي ميسر گرديد .

وي مي افزايد : سيايتهاي كلان شهرداري بر مبناي جلب مشاركت هاي مردمي سبب شد كه براي حمايت از كودكان محروم اين منطقه اين مكان در اختيار انجمن حمايت از حقوق كودك قرار گيرد .

باصري مي گويد : خيلي از بچه هاي اين منطقه حتي به مدرسه هم نمي توانند بروند و خواندن و نوشتن نمي دانند و حتي شناسنامه هم ندارند . وي با اشاره به تعداد زياد بچه هاي افغاني در منطقه مي گويد : به دليل نداشتن شناسنامه به اين بچه ها كارنامه رسمي هم داده نمي شود .و وجود اين مكان فرهنگي سبب ارتقاي فرهنگ منطقه و تاثير مثبت در ميان اهالي شده است و كساني كه در روزهاي اول، اين مكان و مربيان آن را پس مي زدند حالا وقتي شب هنگام مربيان آنها ز كوچه هاي تنگ و تاريك ناصر خسرو عبور مي كنند محافظ انها هستند .