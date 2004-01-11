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۲۱ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۴۳

اولين كنگره بزرگداشت شهداي خبرنگار امروز برگزار مي شود

اولين كنگره بزرگداشت شهداي خبرنگار امروز برگزار مي شود

اولين كنگره بزرگداشت شهداي عرصه خبر امروز در سالن همايشهاي صداو سيما برگزار مي گردد.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر اولين  كنگره بزرگداشت شهداي عرصه خبر بعد از ظهر امروز از ساعت 14:30 دقيقه با سخنان  حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام  در مركز همايشهاي  صداو سيما آغاز به كار خواهد نمود .

 گفتني است در برگزاري اين كنگره يك روزه  سازمان صداو سيما ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، روزنامه جمهوري اسلامي ، موسسه اطلاعات ، سپاه پاسداران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، موسسه كيهان ، سازمان تبليغات اسلامي ، سازمان امور جانبازان ، ستاد آزادگان ، انجمن روزنامه نگاران مسلمان ، انجمن روزنامه نگاران انقلاب ودفاع مقدس و بنياد روايت فتح همكاري داشته اند.

کد مطلب 51159

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