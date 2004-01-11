اولين كنگره بزرگداشت شهداي خبرنگار امروز برگزار مي شود

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر اولين كنگره بزرگداشت شهداي عرصه خبر بعد از ظهر امروز از ساعت 14:30 دقيقه با سخنان حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مركز همايشهاي صداو سيما آغاز به كار خواهد نمود .

گفتني است در برگزاري اين كنگره يك روزه سازمان صداو سيما ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، روزنامه جمهوري اسلامي ، موسسه اطلاعات ، سپاه پاسداران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، موسسه كيهان ، سازمان تبليغات اسلامي ، سازمان امور جانبازان ، ستاد آزادگان ، انجمن روزنامه نگاران مسلمان ، انجمن روزنامه نگاران انقلاب ودفاع مقدس و بنياد روايت فتح همكاري داشته اند.