شهید صدوقی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری ایفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام احمد عجمین عصرامروز در مراسم بزرگداشت سومین شهید محراب پس از انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت : شهید صدوقی تنها به استان یزد اختصاص دارد بلکه همه امت اسلام در اقصی نقاط کشورهای اسلامی از وجود این عالم بزرگوار و فرزانه بهره می برند .

وی افزود: شهید صدوقی در دوران پیش از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از یاران با وفای حضرت امام خمینی (ره) فعالیت های گسترده ای در راستای پیروزی انقلاب اسلامی کرده است.

عجمین شهدا را سرمایه های اصلی انقلاب اسلامی معرفی و خاطرنشان کرد : استان یزد در این سرمایه گذاری نقش موثری ایفا کرده است .

وی یادآور شد: نزدیکی زمان شهادت شهید بهشتی و شهید صدوقی قابل تامل است زیرا بسیاری از شهدای فاجعه هفتم تیر از جمله شهید پاک نژاد که جلودار شهدای انقلاب اسلامی محسوب می شوند ارتباط نزدیکی با آیت الله صدوقی داشته اند .

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب شهید صدوقی خبر داد و یادآور شد : در این نمایشگاه 100 قطعه عکس از زندگی ، مبارزات ، کتب و آثار شهید صدوقی به نمایش گذاشته شده است .

این مسئول عنوان کرد : در این نمایشگاه عکس و آثار شهید بهشتی و شهید پاک نژاد از شهدای فاجعه هفتم که سال ها در دیار یزد زیسته اند نیز به نمایش درآمده است .

نمایشگاه یاد شده تا 14 تیرماه جاری در حسینیه شهید صدوقی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر است .