به گزارش خبرگزاری مهر، «دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس امروز چهارشنبه در پیامی توییتری بدون اشاره به عدم انجام تعهدات لندن ذیل توافقِ بین المللی برجام، به تصمیم اخیر تهران در خصوص آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی واکنش نشان داد.

وزیر امور خارجه انگلیس در این خصوص ادعا کرد: آغاز غنی سازی ایران تا ۲۰ درصد رویداد جدی و آسیب‌زایی است؛ این اقدام برجام را به خطر انداخته و فرصت بازگشت به دیپلماسی را تضعیف خواهد کرد.

گفتنی است که دوشنبه هفته جاری «علی ربیعی» سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که مجتمع غنی سازی شهید علیمحمدی (فردو) «فرآیند تولید» اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را آغاز کرده است.

لازم به ذکر است که اخیراً مجلس شورای اسلامی در چارچوب گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای و نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب نهایی رساند.