۴۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در پارسیان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اعلام کرد: در پی اعلام ضابطین مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در ۵ باب واحد مسکونی در شهرستان «پارسیان»، به دستور مقام قضایی موضوع به صورت ویژه مورد بررسی و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

وی افزود: به دستور مقام قضایی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان پارسیان در بازرسی از این منازل، ۱۳ دستگاه ماینر و ۵ دستگاه سرور و سایر متعلقات آن را کشف کردند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش تقریبی دستگاه‌های کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، بیان داشت: در این رابطه ۵ نفر دستگیر شده اند.