دومین مرکز درمان معتادان با متادون افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر بهروز براتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح دومین مرکز درمان نگهدارنده معتادان بامتادون (mmt) گفت: افتتاح چنین مراکزی در سطح شهر می‌تواند نقش موثری در کاهش ابتلای جوانان به مواد مخدر داشته باشد.



وی ادامه داد:‌ از آبان ماه سال 84 تاکنون 306 معتاد در مرکز شماره یک درمان معتادان پذیرش شده‌اند و به آنها خدمات درمانی ارائه شده است.



براتی افزود: افراد بسیار زیادی نیز به این مرکز مراجعه کرده و تحت مشاوره قرارگرفته‌اند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در خصوص افتتاح مرکز شماره 2 درمان نگهدارنده معتادان خاطرنشان کرد: پس از استقبال گسترده از مرکز شماره 1 این دانشگاه مرکز شماره 2 را نیز افتتاح کرد تا بتواند خدمات بهتر و بیشتری را ارائه دهد.



در ادامه این مراسم فرمانده نیروی انتظامی استان قم طی سخنانی ریشه‌کنی مواد مخدر را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانست و گفت: باید همه افراد جامعه و نهادهای دولتی در ریشه کنی مواد مخدر در کشور تلاش کنند.



سردار رحیم خورشیدوند افزود: باید با انجام کارهای فرهنگی تقاضای مصرف مواد مخدر را در کشور کاهش دهیم.



وی با اشاره به موضوع درمان و بازپروری معتادان تصریح کرد: این روش کاری بسیار ارزشمند و مهم است که باید در نهادینه کردن آن تلاش شود.



خورشیدوند ضمن تاکید بر درمان پلیس مدار، این درمان را روشی موثر برای معتادان عنوان کرد.