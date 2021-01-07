خسارت میلیونی قطع برق به گلخانه داران/امید جوانان بشرویه ای یخ زد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروزه با پیشرفتهای علم و تکنولوژی، استفاده از وسایل مدرن و برقی اوج گرفته که طبعاً مصرف انرژی را بالا برده است.
از سویی دیگر تمرکز جمعیتی و ایجاد اشتغالهای وابسته به برق خود امری طبیعی در افزایش استفاده از برق خانگی، صنعتی و کشاورزی است.
بر اساس مشاهدهها هر ساله در مقاطعی از زمان، کاهش کیفیت برق شبکه با افت یا نوسان ولتاژ، در بخش برق خانگی موجب بروز مشکلات فنی و یا خرابیهایی در وسایل الکترونیکی خانگی میشود.
اما این روزها خبری مبنی بر قطع ناگهانی برق در بشرویه و خسارت میلیونی گلخانه داران زبان به زبان میچرخد. اتفاقی که در روزهای سرد زمستان باعث شد امید گلخانه داران یخ بزند و برای کارآفرینان جوان هم بسیار چالش برانگیز شده است.
خسارت ۵۰۰ میلیونی گلخانه داران و صرف نظر جوانان از ادامه فعالیت در گلخانه به واسطه قطع ناگهانی برق در حالی است که متولیان پاسخی قانع کننده برای این اتفاق ندارند.
چراغ امید گلخانه داران خاموش شد
یک گلخانه دار بشرویهای در گفت و گو با مهر بیان کرد: به واسطه قطع برق تمام گلها یخ زده و پوسیده است.
وی با بیان اینکه افراد دیگری هم از این اتفاق خسارت دیدهاند، افزود: قرار بود صبح آن روز یک تن خیار برداشت کنیم اما یک کیلو هم برداشت نکردیم.
این گلخانه دار با بیان اینکه با قطع برق چراغ امید گلخانه داران هم خاموش شد، افزود: از مسئولان خواستاریم قبل از خاموشیها به مردم اطلاع رسانی داشته باشند.
یکی دیگر از گلخانه داران در گفت و گو با مهر بیان کرد: در حال حاضر دو فرزند کوچک دارم که با این گلخانه ارتزاق میکردیم.
رضایی ادامه داد: تمام امید خانواده به این بوتهها بود که بتوانیم زندگی کوچکمان را بچرخانیم اما با دو ساعت قطع برق ناگهانی، این بلا بر ما نازل شد.
چه کسی پاسخگو است؟
وی با بیان اینکه برخی جوانان در این راه سرمایه گذاری کرده اما به دلیل این اتفاق متضرر شدهاند، افزود: حال چه کسی این خسارتها را پاسخ میدهد؟
رضایی افزود: برای تأمین و غنی سازی خاک گلخانه ۱۰۰ میلیون تومان قرض کردم که به دو ساعت بر باد فنا رفت.
یک جوان گلخانه دار بشرویهای در گفت و گو با مهر بیان کرد: مسئولان مدام جوانان را به ایجاد اشتغال و کارآفرینی دعوت میکنند اما از سویی در کار تولیدی اینگونه به ما خسارت وارد میشود.
احمدی ادامه داد: ما سه جوان بودیم که تمام وقت و سرمایه را پای ایجاد گلخانه گذاشتیم اما اکنون این خسارتها را چگونه جبران کنیم؟
یک گلخانه جوان دیگر هم در گفت و گو با مهر بیان کرد: با شرایط پیش رو از جهاد کشاورزی درخواست انصراف میدهم چراکه نمیتوانم ادامه دهم.
وی ادامه داد: وقتی یک جوان که تمام سرمایهاش را گذاشته و در اول مسیر خسارت ناگهانی متحمل شود، با کدام امید و انگیزه ادامه دهد؟
خسارت ۵۰۰ میلیونی به گلخانه داران
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه هم در گفت و گو با مهر بیان کرد: در تاریخ ۱۵ دی ماه سال جاری به دلیل قطعی برق سه واحد گلخانه دچار خسارت شدند.
سرچاهی ادامه داد: بنا بر برآورد اولیه این واحدها بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان خسارت دیدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر بیان کرد: موضوع کمبود تولید ناشی از محدودیت سوخت نیروگاهها منحصر به خراسان جنوبی نیست.
مهدی دادگر ادامه داد: مرکز کنترل شبکه با پایش لحظهای شبکه، میزان مصرف سهمیه شهرستانی و استانی را برای حفظ و پایداری شبکه برق خاموشی تعیین میکند.
وی ادامه داد: در شرایط حساس، در صورت صرفهجویی مناسب از سوی مشترکین، نیازی به اعمال خاموشی نیست.
تأسف مسئولان
دادگر بیان کرد: اطلاع رسانی عمومی در خصوص خاموشیها و صرفهجویی از طریق پیامک و شبکههای مجازی انجام شده و متناسب با زمان خاموشی و مسیر قطع برق، مشترکین حساس را به صورت تلفنی آگاه میکنیم.
وی اظهار کرد: متأسفانه در خصوص گلخانهها، ضمن اینکه برای گلخانه داران متأسف شدیم به استحضار میرسانیم با توجه به گستردگی شبکه و پراکندگی مشترکین، برابر ضوابط پیش بینی شده لازم است مشترکین حساس و آسیب پذیر در برابر قطع برق با شروع فعالیت شأن به صورت کتبی درخواستی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قبل از خاموشی به مدیریت توزیع برق شهرستان ارائه کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین برابر ضوابط این دسته از مشترکین باید با آماده به کار نگه داشتن مولد برق اضطراری، تابآوری تاسیساتشان را در برابر قطع برق حفظ کنند.
اسامی گلخانه داران در لیست مشترکین حساس نبود
وی ادامه داد: متأسفانه این مشترکین درخواستی از قبل ارائه نکرده بودند و اسامی آنها در لیست مشترکین حساس شهرستان قرار نداشت در غیر این صورت با اعمال خاموشی در شهرستانها همانند مابقی موارد، در بشرویه هم اطلاع رسانی انجام میشد.
وی بیان کرد: از مشترکین خواستاریم ضمن صرفهجویی در مصرف برق و گاز در شرایط جاری، به اطلاعیههای مدیریت بحران توجه لازم را داشته باشند.
حال جای سوال است آیا عدم در اختیار داشتن لیست مشترکین حساس میتواند پاسخی قانع کننده برای قطع ناگهانی برق باشد؟ مگر این گلخانه داران تأسیسات برق را از نهادی غیر از شرکت برق فراهم کردهاند که حال متولیان اظهار بی اطلاعی میکنند؟
کاش این دسته از دستگاههای خدمت رسان در کنار استعلامها و سختگیری اولیه کار، بایدها و نبایدهای لازم در خصوص ضوابط و شرایط موجود در دستگاه را به اطلاع کارآفرینان به ویژه این دسته از مشاغل حساس برسانند تا اینگونه خسارتهایی رقم نخورد.
چه بسا جوانانی که با هدف ایجاد اشتغال دل به این مسیر میسپارند اما قربانی ضوابط و شرایطی میشوند که تنها در چهارچوب شرکتهای خدماتی اطلاع رسانی شده و عنصرهای اصلی از آنها بی اطلاعاند.
کاش به جای این دلیل و علتها چارهای برای این گلخانه داران اندیشیده شود تا در دنیای زیان دیده شأن سکوت اختیار نکنند و راه برگشت از اشتغال را پیش نگیرند.
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