به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر پنج شنبه در چهارمین کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان گلستان اظهار کرد: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کاری در خصوص وظیفه‌مندی دستگاه‌های اجرایی در ۱۸ شاخص انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت استان در این ۱۸ آسیب نسبت به سایر استان‌ها احصا شده است، توضیح داد: هرچند وضعیت گلستان در این آسیب‌ها نسبت به سایر استان‌ها بهتر است اما این به معنای مطلوب بودن جایگاه گلستان نیست.

استاندار گلستان تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید اعتبارات و امکانات خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در گلستان بسیج کنند.

وی ادامه داد: در این جلسه کارگروه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان برای شیوع شناسی و ارائه راهکار در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل، آسیب‌های حوزه بانوان، اعتیاد، خودکشی تقسیم کار کنند.

حق شناس با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تلاش کنند، تصریح کرد: باید بپذیریم در این حوزه تنها مباحث بودجه‌ای دخیل نیست و برای کاهش آسیب‌ها گاهی به اراده و دغدغه‌ها و اولویت‌ها مربوط است و باید کاهش آسیب‌هاب اجتماعی در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.