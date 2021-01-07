یزد ۱۳۱ شهید طلبه و روحانی تقدیم انقلاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی صبح پنج‌شنبه در یادواره شهدای روحانی و طلبه استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ۴ هزار شهید دوران دفاع مقدس استان یزد اظهار داشت: جامعه روحانیت استان یزد در دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشت و ۱۳۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

نجیمی بیان کرد: در آن ۸۰۰ طلبه رزمنده در جبهه های نبرد حق علیه باطل دوشادوش سایر رزمندگان به جهاد و دفاع از مرزهای کشور پرداختند که لازم است نقش آنها نیز تبیین شود.

وی همچنین یاد و خاطره علامه مصباح یزدی را نیز گرامی داشت و افزود: یزد خاکی عالم پرور دارد و علمای بزرگ استان نیز در دوران دفاع مقدس در جبهه ها حضور یافتند و همواره احساس تکلیف کرده اند.

نجیمی با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان یزد در اسفندماه سال جاری عنوان کرد: برنامه های چهل گانه ای در قالب این کنگره تدارک دیده شده که جامعه روحانیت نیز به سهم خود در این برنامه ها مشارکت می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، برنامه ریزی برای برگزاری ۴ هزار منبر صلواتی به نیت ۴ هزار شهید استان یزد را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد.

نجیمی، قرائت ۴ هزار ختم قرآن به نیت هر شهید استان یزد را از دیگر برنامه‌های در دستورکار کمیته روحانیون دومین کنگره ملی شهدای دارالعباده یزد اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت مسئله ولایت بیان کرد: تنها راه برون رفت کشور از مشکلات مختلف، تبعیت محض از ولایت فقیه است و این مهم در سایه نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت محقق می‌شود.