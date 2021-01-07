تعمیرات موبایل و تبلت را از ما فرا بگیرید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوره آموزش تعمیرات تلفن همراه دوره‌ای تخصصی ویژه بازار کار می‌باشد که شامل آموزش تعمیرات گوشی موبایل اندروید و آیفون است و به دو بخش آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل و آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل دسته بندی می‌شود.

بازار کار تعمیرات موبایل در ایران

امروزه با توجه به توسعه بازار موبایل و تنوع در طراحی و ارتقا قابلیت‌ها و کاربردهای گوشی موبایل، کاربران بسیاری جذب این بازار شده‌اند به همان نسبت هم نیاز به پشتیبانی و تعمیرات سخت افزاری آن توسط متخصصان تعمیر موبایل در این بازار بسیار زیاد است.

با شناخت اجزای موبایل و آشنایی با انواع رشته‌های تعمیر موبایل به بازار کار گسترده‌ای می‌رسید. بازار کاری که با گران‌تر شدن تلفن‌های همراه رونق بیشتری پیداکرده است.

بنابراین اکثر مردم سعی می‌کنند که تلفن‌های همراه خود را بهتر از گذشته نگهداری نمایند. از طرفی مصرف‌کنندگان با کوچک‌ترین مشکلی به تعمیرگاه‌های موبایل مراجعه می‌کنند.

سرمایه و تجهیزات مورد نیاز کسب‌وکار تعمیرات موبایل

هنرجویانی که با اندکی سرمایه خدمات موبایل را راه انداخته‌اند، بیش از سایر فنی کاران موفقیت را تجربه خواهند کرد. اما روی دیگر سکه سختی و حساسیت شغل تعمیرات گوشی موبایل است.

سختی و حساسیتی که باید قبل از هر چیز در دوره‌های آموزشی معتبر تجربه گردد.

انواع خدماتی که شما می‌توانید به عنوان تعمیرکار موبایل ارائه دهید شامل خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مشاوره‌ای، نصب و فروش لوازم و… است. با توجه به این خدمات، علاوه بر وسایل مورد نیازی که در ادامه ذکر می‌شود به یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ جهت ارائه‌ی خدمات نرم‌افزاری نیاز دارید.

سپس سرمایه‌ی مورد نیاز جهت اجاره‌ی یک مکان. ممکن است شما تصمیم بگیرید مشتریان خود را از طریق مذاکره با فروشندگان موبایل و بستن قرارداد با آنها جذب کنید. این همان راهی است که به شما امکان می‌دهد حتی با یک مکان کوچک هم کارتان را آغاز کنید. به طور کلی نگران هزینه‌ی اجاره‌ی مکان نباشید. درآمد شما به سادگی آن‌را پوشش می‌دهد.

مطلب بعدی اینکه شما جهت تهیه‌ی ابزارآلات تعمیرات موبایل نیاز به سرمایه دارید.

حداقل هزینه تهیه این ابزارآلات ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان است که این بستگی به گستردگیِ خدماتی دارید که شما قادر به ارائه‌ی آنها هستید.

شما در این شغل به قدری آزادی عمل دارید که می‌توانید تنها با فروش لوازم و قطعات جانبی موبایل کارتان را آغاز کنید و سپس به انجام خدمات ساده‌ای مثل تعویض گلس، تعویض تاچ ال‌سی‌دی، تعویض باتری و… رو آورید و پس از کسب درآمد کافی و تهیه ابزارآلات پیشرفته، خدمات تخصصی ارائه دهید.

برخی ابزارآلات که برای راه‌اندازی تعمیرات موبایل نیاز دارید:

دستگاه هیتر و هویه

دستگاه لوپ یا میکروسکوپ

یا میکروسکوپ ست پیچ گوشتی و آچار تعمیراتی

منبع تغذیه و مولتی متر

سیم قلع و روغن فلکس و روغن لحیم

و روغن و روغن لحیم پنس آنتی شوک

شوک قاب بازکن

شابلون

گیره کار

در دوره آموزشی تعمیرات موبایل در شرکت فنی مهندسی دکتر برد سعی شده است، سیلاب‌های آموزشی به گونه‌ای باشد که حتی هنرجویانی که هیچ اطلاعاتی از الکترونیک نداشته‌اند بتوانند بعد دوره آموزشی "کارگاه تعمیرات موبایل را راه اندازی کنند و همچنین برای کسانی که تعمیرات موبایل را نیز انجام می‌دهند مفید باشد و باتکنولوژی تعمیرات روز دنیا ابدیت شوند.

نکات مهم در زمینه تعمیرات موبایل:

نکات مهمی که باید متخصصین و کارشناسان تعمیرات موبایل در نظر بگیرند!

تعمیرات موبایل قوانین و ضوابط خاص خودش را دارد و هر تعمیرکار و کارشناسی باید از آن‌ها پیروی کند تا بهترین کیفیت را ارائه نماید.

نکته ۱: داشتن تمام ابزارهای لازم برای تعمیرات موبایل

نکته ۲: دانستن مراحل جمع کردن گوشی تعمیر شده

نکته ۳: جا زدن تمام پیچ‌ها!

نکته ۴: تمیز و مرتب کردن محیط و میز کار

نکته ۵: بکارگیری قطعات مرغوب و تبحر در زمینه قطعه شناسی

نکته ۶: عودت دادن سیم کارت و حافظه SD به مشتری

نکته ۷: عدم سوء استفاده از اطلاعات گوشی مشتری

نکته ۸: به روز بودن اطلاعات

همانطور که مشاهده کردید در این بخش به ۸ نکته مهم اشاره کردیم که متخصصین و کارشناسان تعمیرات موبایل باید به آنها توجه داشته باشند. با آموزش در شرکت فنی مهندسی دکتر برد، شما به تمام این نکات مهم واقف خواهید شد و شرایط لازم را برای ایجاد کسب‌وکاری عالی فراهم می‌آورید.

انتخاب یک آموزشگاه خوب برای گذراندن دوره آموزشی تعمیرات موبایل و تبلت

آموزشگاه ما دارای رتبه‌های آموزشی بسیاری می‌باشد، از جمله:

توانمندی اساتید زیر ساخت آن خصوصی و نیمه خصوصی بودن کلاس‌ها برنامه آموزشی جامع مدارک پایان دوره هزینه متناسب کلاس‌ها با بودجه شما پشتیبانی بلندمدت شرکت درصد رضایت بالای کارآموز تعداد متخصصان خروجی وآموزش عملی.

چرا آموزشگاه دکتربرد؟

یکی از شناخته شده ترین در حوزه تعمیرات موبایل، آموزشگاه دکتر برد بوده که سال‌هاست فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده است. دکتر برد به پشتوانه اعتباری که طی سالهای فعالیت خود از فن آموزان این حوزه کسب کرده از معتبرترین مراجع آموزشی تعمیرات موبایل می‌باشد.

در شرکت فنی و مهندسی دکتر برد علاوه بر مدارکی اعم از (فنی حرفه‌ای، مدرک رسمی دکتر برد و …) که توسط سایر آموزشگاه‌ها ارائه می‌شود، مدارک داخلی و بین المللی دیگری شامل مدارک صادره از وزارت دفاع، آدیسو که مورد تایید کشور چک هست و … را نیز در صورت اتمام دوره‌ی آموزشی به هنرجو ارائه می‌گردد.

با صرف هزینه‌ای کم و شرکت در دوره آموزشی تعمیرات موبایل در شرکت فنی مهندسی دکتربرد، که در مقابل میزان بازدهی و درآمد حاصل از این تخصص هزینه ناچیزی به شمار می‌آید، می‌توان به بازار کار بزرگ این رشته وارد شد.

تعمیرات موبایل، حرفه‌ای نوین و پر درآمد برای آن دسته از افرادی است که می‌خواهند به تازگی با سرمایه کم و تخصص فنی وارد بازار کار شوند.

با سرمایه‌ای اندک می‌توان این حرفه را آموخت و ابزارآلات آن را تهیه کرد. همانطور که می‌دانید امروز در سراسر دنیا موبایل به کالای اساسی تبدیل شده است و هر شخص در هر سنی حداقل یک دستگاه تلفن همراه دارد.

آموزش تعمیرات موبایل نیز این روزها هر کسی که به دنبال راه اندازی کسب و کار برای خود هست را وسوسه می‌کند.

بنابراین نیاز به وجود متخصصان تعمیر موبایل در سطح کشور وجود دارد و این نیاز به مراتب بیشتر هم شده، چرا که نوسانات قیمت ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت تلفن‌های همراه امروزی شده و این افزایش قیمت کاربران را متقاعد می‌کند که در مواقع خرابی و اختلال گوشی خود، به جای خرید گوشی جدید، اقدام به تعمیر استاندارد گوشی قبلی خود کنند.

از همین رو آموزش تعمیر موبایل به امری ضروری و مهم تبدیل شده است.

این آغاز راه، با کسب مهارت و تجربه کامل‌تر می‌شود و از کارآموز، یک تعمیرکار حرفه‌ای انواع موبایل خواهد ساخت. پس فراموش نکنید که متبحر شدن در تعمیرات موبایل تنها در سپری کردن آموزش‌های این دوره خلاصه نمی‌شود و یک فرد علاقه مند باید مدام دستگاه‌های سنجش تعمیرات انواع موبایل و تبلت را بررسی و تحلیل نماید.

اگر به دنبال آموزش در زمینه تعمیرات موبایل و تبلت هستید، کافی است تا سری به وبسایت دکنربرد بزنید.

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