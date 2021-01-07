به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی نژاد ظهر پنج شنبه در دیدار با مسئولان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان به میزبانی این اداره کل، با بیان اینکه طرح‌های مصوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان دارای ضمانت اجرا و دستگاه‌های اجرایی موظف به پیاده سازی تعهدات خود هستند، تاکید کرد: تمام برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و استانداری سمنان باید پیرامون گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت باشد.

وی افزود: تغییر در ظاهر و محتوای برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دست بررسی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری بخش‌های اقتصادی استانداری برای تحقق این امر بکوشند.

معاون استاندار سمنان گفت: در آینده نزدیک وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان سفر خواهند داشت که لازم است دستگاه‌های اجرایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را از هم اکنون برای ارسال گزارش، مکتوب کنند.

مجتبی بوربور، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات زیرساختی در حوزه صنعت و معدن مورد تاکید استانداری است و مسئولان با برنامه‌ریزی اصولی برای تحقق این امر مهم تلاش کنند، گفت: برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری تدوین برنامه‌های کاربردی ضروری است و برای تحقق این امر باید ظرفیت‌های استان به طور دقیق شناسایی شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی واحدهای تولیدی برای اجرای طرح‌های حمایتی باید مورد توجه باشد و نمی‌توان یک معیار واحد برای گره‌گشایی از مشکلات صنعتگران داشته باشیم، ابراز داشت: تحقق شعار سال و اجرای دقیق منویات رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی نیازمند تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی است.