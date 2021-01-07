آمریکا از نقش آفرینی در حادثه هواپیمای اوکراینی مبرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی به مناسبت سالگرد شهدای حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده؛ تأکید کرد: انتظار می‌رود تا به سرانجام رسیدن این موضوع و برخورد با مسببان، این امر مهم پیگیری شود و نتایج بررسی‌ها به اطلاع ملت شریف ایران و خانواده‌های محترم شهدای سانحه هواپیمای مسافری رسانده شود.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (آیه ۱۵۷ سوره بقره)

آن گروهند که مخصوص به درود و الطاف الهی و رحمت خاص خدایند و آنها خود هدایت یافتگانند



روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ در اوج مصیبت شهادت سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان، خبر ناگوار اصابت موشک به پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که از مبداء تهران عازم کی یف بود، مصیبت ملت شریف ایران را فراگیرتر نمود. یک سال از این مصیبت غم‌بار و جانگداز که منجر به شهادت جمعی از هم‌وطنان عزیز شد می‌گذارد و به طور حتم، همچنان داغ این فقدان بزرگ همه ملت ایران، رهبر حکیم انقلاب و جامعه دانشگاهی را به سوگ عمیق نشانده است.

در جمع ۱۷۶ نفره این شهدا، ۵۲ نفر از دانشجویان عزیز نیز حضور داشتند که سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور بودند و فقدان آنها نه تنها برای خانواده‌های ایشان بلکه برای تمام جامعه علمی و دانشگاهی کشور تلخ و فراموش‌نشدنی خواهد بود. همه ۱۷۶ مسافر پرواز ۷۵۲ اعم از ایرانی و غیر ایرانی برای ما اهمیت داشتند و شهادت آن جمع عزیز را به همه بازماندگان تسلیت می گویم و امیدوارم جایگاه رفیعی در جهان آخرت به آنها اختصاص یابد و به بازماندگان شریف آن عزیز صبر عظیم و اجر وافر مرحمت کند.

از همان زمان که مشخص شد این هواپیما به اشتباه و به صورت غیر عمد هدف موشک قرار گرفته است؛ پیگیری برای علل سقوط هواپیما توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح آغاز شد و انتظار می‌رود تا به سرانجام رسیدن این موضوع و برخورد با مسببان، این امر مهم پیگیری شود و فرایند و نتایج بررسی‌ها به اطلاع ملت شریف ایران و خانواده‌های محترم شهدای سانحه هواپیمای مسافری رسانده شود.

علاوه بر خطای انسانی در این حادثه تلخ؛ باید توجه داشت که این حادثه در شرایطی روی داد که فضای کشور متاسفانه با تحریک دشمنان تنش‌زا شده بود و حساسیت نیروهای مسلح را به شدت افزایش داده بود و کشورهای مستکبر از جمله آمریکا که به ایجاد این فضا و شرایط نا امن دامن زده‌اند، نمی‌توانند خود را از این حادثه تلخ و دلخراش مبرا کنند. فضای ترور و نا امنی زندگی مردم جهان، سنت دائمی نظام جهانی استکبار شده است.

این کشورها که همیشه دشمنی خود را با مردم ایران به صورت آشکار و پنهان اثبات کرده‌اند تلاش کردند با انتشار اخبار کذب و آلوده کردن فضا ضمن تسویه حساب سیاسی با جمهوری اسلامی ایران (به زعم خود) و فرصت‌طلبی دل‌های داغدیدگان را جریحه‌دارتر و اذهان عمومی را مشوش کنند و پیوند عمیق بین مردم و نظام اسلامی را مخدوش کنند که به فضل پروردگار در این نقشه شوم مانند همیشه ناکام بودند.

اما آنچه اکنون اهمیت دارد تقدیر از صبر و بردباری خانوادگان در برابر این مصیبت بزرگ است و هیچ چیز جای غم و اندوه فقدان عزیزان را پر نخواهد کرد که سرمایه‌هایی ارزشمند برای کشور و خانواده‌های خود بودند و این عزیزان مصداق این آیه ۱۵۵ سوره مبارکه بقره بوده‌اند که خداوند متعال فرموده‌اند "وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ (و قطعاً شما را به چیزی از [قبیلِ‌] ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می‌آزماییم؛ و مژده ده شکیبایان را). به طور حتم شما عزیزان گرانقدر که در این مصیبت، فقدان عزیزترین‌ها رل تحمل کردید و برای رضای خدا صبوری پیشه نمودید، مشمول بشارت پروردگار رحمان خواهید بود و انشاء الله همجواری جاودانه در جنت فردوس با عزیزان عروج کرده، شامل حال همه شما خواهد بود.

در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده؛ یاد و خاطر همه عزیزان سفر کرده در این پرواز ناتمام را گرامی داشته و از خداوند متعال آرزوی صبر برای شما در این مصیبت سخت و غفران و رحمت برای شهدای سانحه دارم.