به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در مصاحبه با فایننشال تایمز می‌گوید توافق با عربستان سعودی تغییری در رابطه دوحه با ایران و ترکیه به وجود نخواهد آورد.

وی در این باره افزود: روابط دوجانبه بر اساس تصمیمات مستقل و منافع ملی قطر برقرار می‌شوند.

وزیر خارجه قطر ادامه داد: توافق با ریاض و سه کشور دیگر عربی همکاری در زمینه‌هایی چون مبارزه با تروریسم و همکاری امنیتی چند ملیتی را شامل می‌شود و به همین دلیل هیچ تاثیری بر روابط ما با هیچ کشور دیگری ندارد.

عربستان، بحرین، مصر و امارات در اواسط سال ۲۰۱۷، قطر را متهم به حمایت از تروریسم کرده و این کشور را تحت محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار دادند. دوحه، در مقابل اعلام کرده بود که این محاصره توطئه ای با هدف نقض حاکمیت قطر است.

شهر العُلا عربستان سعودی روز سه‌شنبه میزبان چهل‌ویکمین دور اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز پس از قریب به چهار سال قطع روابط با عربستان سعودی در این اجلاس شرکت و توافقنامه آشتی با این کشور را امضا کرد.

وزیر خارجه قطر بحران تیرگی چند ساله روابط کشورش با چهار کشور دیگر حوزه خلیج فارس به علاوه مصر را یک وضعیت استثنایی خواند و گفت: «حل این بحران یک پیروزی برای شورای همکاری خلیج (فارس) بود.