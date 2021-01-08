تسریع در ساخت و تکمیل طرح های نیمه کاره قم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در تالار کرامت استانداری اظهار داشت: اعتبارات تخصیص یافته برای استان قم کافی نیست بنابراین باید با آسیب شناسی درست؛ به دنبال راهکارهایی برای افزایش کمی و کیفی اعتبارات و منابع تخصیصی به استان باشیم.

وی بیان کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نواقص و کاستی‌ها و سرعت دادن به روند اجرای طرح‌ها ضروری است.

وی گفت: طرح سه‌شنبه های اقتصادی و بازدید از واحدهای تولیدی اقدامی مناسب است که باید مشابه چنین برنامه‌ای با زمانبندی مناسب و مشخص برای بازدید از طرح‌های عمرانی استان برنامه ریزی و عملیاتی شود.

استاندار قم ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی باید بیشترین پیگیری را در مورد فرآیند پیشرفت طرح‌های خود چه در سطح استان و چه در سطح ملی انجام دهند.