انگلیس ورود مسافران از ۱۱ کشور آفریقایی را به خاک خود ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت انگلیس در اقدامی با هدف ممانعت از شیوع گونه جدید ویروس کووید -۱۹ موسوم به گونه آفریقایی روز پنج شنبه اعلام کرد که ممنوعیت ورود مسافران از مبدأ ۱۱ کشور آفریقایی جنوبی به خاک خود را تمدید کرده است.

دولت انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که این محدودیت مسافرتی روز شنبه به اجرا گذاشته می شود و تا مدت دو هفته برقرار خواهد بود.

وزارت حمل و نقل انگلیس نیز اعلام کرد که «برای افرادی که ظرف ده روز گذشته از مبدأ یک کشور واقع در آفریقای جنوبی سفر کرده اند یا آن کشور مسیر ترانزیت آنها بوده است- از جمله کشورهای نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، اسواتینی، زامبیا، مالاوی، لسوتو، موزامبیک و آنگولا و همچنین سِیشِلز و موریس- ورود به خاک انگلیس ممنوع خواهد شد».

افزون بر این، این وزارتخانه انگلیس اعلام کرد که فلسطین اشغالی (و بیت المقدس) از فهرست دالان های هوایی سفر به انگلیس حذف می شود و از نهم ژانویه کلیه مسافران ورودی از بوتسوانا، فلسطین اشغالی (و بیت المقدس)، موریس یا سیشلز ملزم هستند خود را قرنطینه کنند.

گفتنی است که انگلیس یکی از بالاترین نرخ مبتلایان و قربانیان کووید -۱۹ را در میان کشورهای جهان داراست و این کشور در نخستین موج از شیوع این بیماری در بهار گذشته شدیدترین انقباض اقتصادی خود را در میان کشورهای عضو «جی ۷» تجربه کرد.