به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله بنار، از وجود حدود ۱۰۰ پروژه مشارکتی در سطح مناطق خبر داد که به گفته او بین ۹ تا ۲۵ سال قدمت دارند و از آنها به عنوان پروژه مشکل‌دار یاد می‌شود.

آنطور که وی، توضیح داده است: برخی از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن، توجیه اقتصادی ندارد و برخی از شرکا هم فوت کرده‌اند و برخی هم در تحولات اقتصادی ورشکست شده‌اند. مواردی هم وجود دارد که شریک شهرداری هم سهم شهرداری را پیش فروش کرده و هم متواری شده است، درواقع شهرداری تهران در چنین پروژه‌هایی تضاد منافع با شرکا دارد.

بنار، نبود نظارت دقیق در دوره‌های گذشته مدیریت شهری را سبب رشد سرطانی پروژه‌ها در ۱۰ سال اخیر، دانست و گفت: اکنون پروژه‌هایی وجود دارد که ۱۰ سال از انعقاد قرارداد آن می‌گذرد اما کلنگ زده نشده و سرمایه گذار هم کاری انجام نداده است و ادعای مالکیت هم می‌کند.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، افزود: پروژه‌های اینچنین زیاد هستند که مهم‌ترین آنها باران در منطقه چهار و پارکینگ طبقاتی دربند و برخی از پروژه‌های مناطق ۹ و ۱۰ است که شریک ادعای مالکیت کرده و ما هم شکایت کردیم و با رأی قاضی و بر اساس ماده ۳۸ توانستیم برخی از آنها را تعیین تکلیف کنیم.