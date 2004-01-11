براي خلع سلاح در جهان به سرمايه گذاري بيشتري نياز داريم

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، "كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل در گزارشي اعلام كرد تلاش براي خلع سلاح در دوران پس از جنگ در مناطق جنگي هنوز يكي از نگراني هاي اصلي سازمان ملل است زيرا در اين دوران، تجارت تسليحات سبك و سلاح هاي كوچك به طور غير قانوني صورت مي پذيرد.

دبيركل سازمان ملل با اشاره به اينكه شوراي امنيت سازمان ملل برنامه هاي مناسبي براي مبارزه با اين مسئله دارد، اعلام كرد بايد سرمايه گذاري بيشتري براي رسيدگي به برنامه هاي خلع سلاح شوراي امنيت صورت بگيرد.

وي افزود: "چنانچه اعضاي سازمان ملل براي اين مسئله سرمايه گذاري كنند، سود برنامه شورا امنيت را در كشور خود نيز ملاحظه خواهند كرد. "

عنان درتشريح برنامه هاي شوراي امنيت براي مبارزه با اين پديده اظهار داشت: "شوراي امنيت سازمان ملل درحال ايجاد پروتكل هايي براي از بين بردن انواع قاچاق و بازكردن فضاي كشورهاي مختلف براي مبارزه با اين معضل مي باشد."

دبيركل سازمان ملل دراين گزارش آورده است استفاده صحيح از پليس بين المللي مي تواند در اين زمينه كمك قابل توجهي به بر طرف كردن و يا كاهش اين معضل كند.

