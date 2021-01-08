اصراری نداریم آمریکا به برجام برگردد/سیاست را به اقتصاد راه ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد با سفارش همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: خداوند با انسان‌های با تقوا و نیکوکار است، آنها را همراهی می‌کند و دست هدایت الهی همراه آنها است.

وی، گفت: کسی که گناه می‌کند و در حالی که به گناه مشغول است از هدایت و ولایت الهی و امام زمان (عج) خارج است، این برای همه ما هشدار و بیدار باش است.

ما برای سرافرازی و سربلندی پرچم اسلام، انقلاب کردیم

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به دهه بصیرت، گفت: دهه بصیرت مصادف با ایام فاطمیه، گرامیداشت حماسه ۹ دی، سالگرد شهادت شهید حاج «قاسم سلیمانی»، چهلمین روز شهادت شهید «فخری زاده» و رحلت آیت الله «مصباح یزدی» بود.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به ۱۹ دی و روز قیام مردم قم علیه رژیم ستم شاهی، عنوان کرد: این قیام حرکتی علیه مسئله دین زدایی، اسلام زدایی و ترویج معیارهای اشرافی گری و طاغوتی بود.

وی با تاکید بر اینکه حرکت ۱۹ دی مردم قم که در راستای انقلاب و حرکت ۱۵ خرداد بود و نهایتاً به پیروزی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ختم شد را همیشه در خاطر خود خواهیم داشت، افزود: ما برای سرافرازی و سربلندی پرچم اسلام، انقلاب کردیم، ما برای حاکمیت آموزه‌های اسلامی انقلاب کردیم، جمهوری اسلامی به معنای در خدمت همه مردم بودن است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: ممکن است کسانی بخواهند در این مسیر تغییر ایجاد کنند، اما ما تا جان در بدن داریم در این مسیر محکم می‌ایستیم و پاسداری خواهیم کرد.

اصراری نداریم که آمریکا به برجام برگردد

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها باید متوقف شود اما برنامه ریزی ها موکول به تحریم نیست، ادامه داد: راه شهید سلیمانی این است که در بیرون از مرزها با دشمن بجنگیم، نباید غفلت کنیم که دشمن مانند صدام لعین وارد کشور شود و بعد بخواهیم دفاع کنیم، ما موظفیم به گونه‌ای عمل کنیم که در بیرون از مرزها از کشور دفاع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما اصرار نداریم که آمریکا به برجام برگردد، گفت: اگر آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها برداشته نشوند به ضرر ما است، مردم ما دیگر هوشیار تر شده‌اند و دیدند که ما به تعهدات خود عمل کردیم اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه پاسداری از اهداف انقلاب اسلامی سرلوحه کار فرد به فرد دلدادگان به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است، ادامه داد: در این راستا بصیرت بسیار مهم است، یک فرد بصیر دارای قوه و نیرویی درونی است که به وسیله آن می‌تواند حقایق امور را درک کند و راه رسیدن به بصیرت تقوای الهی است.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر ضرورت لحظه شناسی و موقعیت شناسی از سوی همه، عنوان کرد: این لحظه شناسی و موقعیت شناسی را ما در مردم ولایتمدار لرستان در دوران دفاع مقدس مشاهده کردیم که شش هزار و ۳۰۰ شهید را تقدیم انقلاب کردند.

وی، بیان داشت: انسان باید دارای قوه تجزیه و تحلیل و همچنین درک مسائل باشد، انسان باید نیرنگ‌ها دشمن را بشناسد، پیروی از ولایت و رهبری از خصوصیات یک انسان بصیر است که این ویژگی‌ها را همه در آیت الله مصباح یزدی ما مشاهده کردیم.

ایران اسلامی جایگاه خود را در فناوری موشکی به رخ جهانیان کشید

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم ما در این موقعیت حساس باید بیش از گذشته هوشیار باشند، افزود: آمریکا در جنگ سخت و در جنگ نرم شکست خورده است، ترامپ و نتانیاهو رئیس رژیم اشغالگر قدس شکست خورده‌اند، این امر از ابتدای انقلاب هم بوده و آنچه سرافراز باقی ماند مقاومت، شهامت و سرافرازی ملت ایران در این ۴۱ سال بوده است.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی جایگاه خود را در فناوری موشکی به رخ جهانیان کشید، بیان داشت: اکنون بزرگترین رزمایش پهبادی و پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور از سوی ایران در حال برگزاری است و ایران اسلامی در راستای حفظ منافع خویش جز قدرت‌های برتر دنیا در حوزه پهبادی است.

وی، افزود: در این رزمایش ارتش سرافراز ایران اسلامی نمایشگاهی از پهبادهای شناسایی، بمب افکن و… با قابلیت‌های خیره کننده را مشاهده می‌کنیم.

در اقتصاد کشور «سیاست بازی» را راه ندهیم

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه ما می‌توانیم همین مدل را در پیشرفت اقتصادی، تولید، اشتغال، کاهش بیکاری و کاهش تورم در سطح کلان و همچنین استان لرستان رقم بزنیم، افزود: این امر با عدالت اجتماعی، عدالت قضائی، سپردن امور به دست انسان‌های دانا، توانا، متعهد، برنامه ریز، مدبر و جهادی محقق می‌شود.

حجت الاسلام شاهرخی، عنوان کرد: اقتصاد مردم را به دست افراد «سیاست باز» نباید داد، اقتصاد کشور را به دست کسانی که دانایی، توانایی و تعهد ندارند، ندهیم و آن را در دست انسان‌های توانمند، مجرب، کارگشا و جهادی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در اقتصاد کشور «سیاست بازی» و «جناح بازی» را راه ندهیم، گفت: به فرزندان غیور ایران اسلامی در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و عشایر به عنوان انقلاب و عموم مردم این دستاوردهای افتخار آفرین را تبریک می‌گوئیم.