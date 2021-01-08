دموکراسی آمریکایی دروغ است/ترامپ باید محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد الساعدی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که دموکراسی در آمریکا بعد از حمله طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور شکست خورده این کشور به ساختمان کنگره یک دروغ به حساب می آید.

وی افزود: ترامپ باید به دلیل ایجاد آشوب در آمریکا و جنایات دیگر وی از جمله ترور فرماندهان پیروزی در عراق محاکمه شود.

الساعدی بیان کرد: ممکن است که ترامپ از مصونیت برخوردار باشد اما ایجاد آشوب از طریق طرفدارانش با تحریک وی، می تواند باعث لغو مصونیت ترامپ و محاکمه او شود.

این تحلیلگر عراقی تاکید کرد: آمریکا که مدعی دموکراسی است نشان داد که هیچ ابزاری برای تحقق آن ندارد چرا که ادعای خود ساخته این کشور، در جریان این آشوب ها از بین رفت.

وی گفت: جهانیان نسبت به حوادث واشنگتن در بهت و حیرت به سر بردند. ترامپ به دلیل ارتکاب جنایات مختلف از جمله ترور فرماندهان پیروزی و مجهز کردن عربستان به انواع تسلیحات نظامی برای کشتار ملت یمن، باید محاکمه و قصاص شود.

یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره بنا به تحریک وی، تاکنون پنج کشته برجای گذاشته است. بسیاری از رهبران جهان با انتشار پیام هایی، بهت و حیرت خود را نسبت به آنچه در واشنگتن رخ داده است، نشان دادند.