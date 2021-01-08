مشکل کمبود روغن در دزفول برطرف شد/ مردم فروش اجباری را گزارش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور صبح امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به همت کادر درمان و همکاری مردم، دزفول از نظر کرونا در وضعیت مطلوبی قرار دارد. آمار مبتلایان به کرونا و فوتی‌ها کاهش چشمگیری یافته و در حال حاضر بخش کمی از مراکز درمانی درگیر این بیماری است.

وی با بیان اینکه مراکز درمانی شهرستان در آمادگی کامل برای مقابله با این ویروس به سر می‌برند، افزود: امیدوار هستیم با همکاری مردم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت زرد دزفول به وضعیت سفید تبدیل شود.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به سفر معاون وزارت ورزش و جوانان به دزفول گفت: ورزشگاه مجدیان ۱۱ سال است که در وضعیت نیمه کاره قرار دارد خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته ۱۶ میلیارد ریال به حساب پیمانکار این پروژه واریز شد و کارگاه احداث این ورزشگاه به صورت مجدد فعال و تجهیز شد. مجدیان یک ظرفیت است که تیم‌های ورزشی می‌توانند برای تمرین و مسابقه از آن استفاده کنند و پیش بینی می‌شود در بهمن ماه سال جاری بهره برداری شود.

فرهمندپور اضافه کرد: محل ورزشگاه ۲۵۰۰ نفری دزفول نیز که قبلاً جانمایی شده بود به دلیل گره‌های ترافیکی به یک محل جدید واقع در بلوار دانش تغییر یافت که خوشبختانه معاون وزارت ورزش نیز این زمین جدید که مساحت آن دو هکتار است را تأیید کرد. پیش بینی ما این است که با توجه به موقعیت این زمین بتوانیم مسابقات شمال خوزستان را در این ورزشگاه چند منظوره برگزار کنیم.

فرهمندپور ادامه داد: پس از سال‌ها موفق شدیم با همکاری چند شرکت صنعتی فعال در شهرستان، تیم‌های فوتبال و فوتسال دزفول را سر و سامان دهیم. این شرکت‌ها به عنوان اسپانسر در کنار تیم‌های فوتبال و فوتسال خواهند بود. چند شب پیش اردوی تیم فوتبال نیز آغاز شد و این تیم طی روزهای آینده در مسابقات نیز شرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دزفول دارای تیم‌های فوتبال در لیگ دسته ۳، دسته یک و یک تیم فوتسال در لیگ دسته یک است. مردم باید از این تیم‌ها حمایت کنند و ما نیز با همت شرکت‌های صنعتی از نظر مالی این تیم‌ها را که ظرفیتی برای دزفول محسوب می‌شوند حمایت خواهیم کرد.

فرماندار ویژه دزفول در خصوص مشکلات کارخانجات فتح نیز گفت: هفته گذشته به همراه نماینده مجلس و امام جمعه دزفول با سفر به تهران مشکلات این کارخانه را پیگیری کردیم. مقرر شد ظرف دو ماه آینده یک سرمایه گذار داخلی برای کارخانجات فتح معرفی کنیم که یا کارخانه به صورت یکجا خریداری شود و یا تجهیزات کارخانه در شهرک صنعتی برپا شوند. این کارخانه ۲۰۰ نفر اشتغال زایی دارد.

فرهمند پور در خصوص مشکلات شرکت تکین نیز گفت: این شرکت گره‌های حقوقی و مالی بسیار زیادی دارد که تنها راه چاره ورود یک سرمایه گذار پای کار بود. چندین سرمایه گذار اعلام آمادگی کردند اما به خاطر گره‌های مالی فراوان پشیمان شدند. پیگیری‌های زیادی انجام شد و یک کمیسیون اقتصادی نیز به منظور پیگیری وضعیت چنین فرصت‌های اقتصادی در محل فرمانداری تشکیل شد. در نهایت یک سرمایه گذار برای شرکت معرفی شد و در حال حاضر یک تیم حسابرسی در حال بررسی دقیق تمام بدهی‌های این شرکت هستند که با توجه به اینکه مشکلات این شرکت مربوط به چند سال است، امر حسابرسی زمان بر است.

وی اضافه کرد: با قول‌هایی که از استان گرفته‌ایم مقرر شد مقداری از بدهی‌های این شرکت کم شود تا سرمایه گذار برای ادامه راه تشویق و ترغیب شود. طی مدت اخیر به صورت مرتب از بازنشستگان این شرکت که حقوق معوقه دارند و همچنین از پرسنل فعلی دعوت به عمل می‌آید و بدهی‌ها محاسبه می‌شود. به دلیل مشکلات و گره‌های زیادی که در زمینه این شرکت وجود دارد مقرر شده سرمایه گذار در سه فاز شروع بکار کند بنابراین مردم باید اندکی دیگر صبوری کنند تا حسابرسی‌ها از راه قانونی انجام شود چرا که ما نمی‌توانیم بدون طی کردن پروسه قانونی کاری انجام دهیم.

فرماندار ویژه دزفول در ادامه در خصوص مشکل کمبود روغن نیز گفت: ورشکست شدن یک یا دو شرکت تولید کننده روغن در کشور باعث بروز مشکلاتی نظیر گرانی و کمبود روغن در سطح کشور شد. به همین دلیل وزارت صمت اقدام به ساماندهی شرکت‌های تولید روغن کرد تا بر این اساس تولیدات برای کشور متناسب سازی شود و کمبودها جبران شود.

فرهمندپور افزود: از آنجایی که دزفول نیز دارای یک کارخانه تولید کننده روغن است از سوی وزارت صمت بخش زیادی از تولیدات این کارخانه برای توزیع در برخی استان‌های کشور در نظر گرفته شد و همچنین ابلاغ شد که این کارخانه‌ها صرفاً از طریق سامانه در نظر گرفته شده اقدام به توزیع تولیدات خود کنند، همین امر موجب کمبود محسوس روغن در سطح دزفول شد اما خوشبختانه با تدبیر اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول ستادی در فرمانداری تشکیل شد و اکنون شرایط به گونه‌ای مدیریت شده است که از دو روز گذشته روزی ۲ تن روغن به منظور تنظیم بازار در دزفول توزیع خواهد شد و قطعاً از این پس کمبود محسوس روغن در دزفول نخواهیم داشت.

وی فروش اجباری کالا به همراه روغن توسط فروشندگان را غیرقانونی برشمرد و عنوان کرد: مردم موارد تخلف را به شماره‌های ۱۲۴ و یا ۰۶۱۴۲۴۲۰۶۹۹ بازرسی و نظارت اصناف گزارش دهند ضمن اینکه گشت بازرسی ستاد تنظیم بازار نیز به صورت مرتب در حال رصد بازار است.

فرهمندپور با اشاره به پلمب و تعطیلی درمانگاه کوی آزادگان بیان کرد: این درمانگاه دارای مشکلات خاصی است که ما به همراه مجموعه علوم پزشکی از طریق روال قانونی در حال پیگیری برای رفع موانع و بازگشایی این درمانگاه خصوصی هستیم.

وی در خصوص شرایط سخت وام‌های ازدواج نیز گفت: ساختار وام ازدواج ابلاغ کشوری است و ما نمی‌توانیم در سطح شهرستان تغییراتی در روند اخذ این وام ایجاد کنیم.

فرماندار دزفول در خصوص مجلس ترحیم ۳ هزار نفره ای که هفته گذشته در دزفول برگزار شد، اظهار کرد: متوفی یک فرد مؤمن، انقلابی و بزرگ مرد بود که در اوج کرونا فوت کرده بود. در همان زمان با پیگیری‌های صورت گرفته توسط ستاد کرونا خانواده متوفی هیچ‌گونه برنامه‌ای برگزار نکردند و یک لوح تقدیر نیز از سوی فرمانداری به خانواده وی اهدا شد.

فرهمندپور افزود: پس از مدتی خانواده متوفی قصد کردند یک برنامه محدود و خانوادگی برای وی برگزار کنند و حتی آنها نیز پیش بینی نکرده بودند که چنین اتفاقی رخ دهد. ما نیز زمانی متوجه ماجرا شدیم که جمعیت زیادی آمده بودند و کار از کار گذشته بود. برخلاف فضاسازی‌هایی که در چند روز گذشته پیرامون این مراسم ترحیم رخ داد، عمدی در این کار نبوده و خانواده متوفی قصد برگزاری چنین آئینی نداشتند. هر چند بلافاصله پس از دریافت اخطار، این مراسم پایان یافت‌.

وی اضافه کرد: بانیان این مراسم ابراز ندامت کرده‌اند و البته روند قضائی این تخلف نیز در حال انجام است.

فرماندار ویژه دزفول تاکید کرد: اگر اعلام می‌کنیم که تجمعی صورت نگیرد بخاطر سلامتی مردم است. وضعیت پایدار فعلی نتیجه همکاری مردم و تحمل محدودیت‌های سخت گذشته است پس نباید شرایط به گونه‌ای شود که ناچار به اعمال محدویت‌های سابق شویم. هفته گذشته استاندار خوزستان در ستاد کرونا از شهرستان دزفول به دلیل میزان بالای رعایت پروتکل‌های بهداشتی تقدیر کرده بود اما متأسفانه بخاطر این مراسم ترحیم تذکر کتبی دریافت کردیم.

فرهمندپور یادآور شد: ستاد کرونا تشکیل شده تا در کنار مردم باشد و از آسیب‌های ناشی از کرونا جلوگیری کند. ما قصد درگیری با مردم را نداریم مگر اینکه یک عده خاص بخواهند سلامتی مردم را به خطر بیاندازند که از نظر شرعی و قانونی باید با آنها برخورد کنیم از سویی برخورد با آن افراد خاص نباید به کل جامعه تعمیم داده شود.

وی همچنین با بیان اینکه تالارهای پذیرایی این شهرستان با حضور مأموران بهداشتی و با نصف ظرفیت اجازه فعالیت دارند، افزود: مثلاً تالاری که ۴۰۰ نفر ظرفیت دارد اجازه برگزاری مراسم با ۲۰۰ نفر میهمان را دارد ضمن اینکه پروتکل‌های بهداشتی باید با نظارت مأموران بهداشت رعایت شود.

فرماندار ویژه دزفول عنوان کرد: بر اساس جدیدترین تصمیماتی که حاصل شده است مراکز ورزشی وابسته به آموزش پرورش که در آنها برخورد زیادی وجود ندارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجازه فعالیت دارند.