حوادث آمریکا محصول لیبرال دموکراسی غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی در خطبه‌های ظهر امروز در مصلای نماز جمعه این شهر اظهار کرد: مسئله اصول دین باید بر اساس تحقیق باشد و انسان وقت بگذارد و تحقیق کند.

وی با بیان اینکه تحقیق در اصول دین چندان پیچیده نیست و پیامبر اعظم (ص) در بیان بسیار ساده ای برای یک پیرزن توحید را اثبات کردند، ادامه داد: تمام هستی آیات و نشانه الهی است زیرا همه هستی در حال دعوت به توحید است.

شعبانی با اشاره آیات سوره لقمان در قرآن کریم، افزود: در این سوره می‌فرماید پدران و مادران باید برای فرزندان خود توحید را توضیح دهند، برای اینکه فرزندان نماز خوان شوند و به توحید برسند و متدین شوند باید مسائل به صورت عاطفی و با استفاده از محبت پدرانه آموزش داده شود.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع)، اضافه کرد: در بیان این روایت اصلاح اشکالات مسائل عبادی امری ضروری است، متأسفانه برخی نماز می‌خوانند اما بعد از ۶۰ سال هنوز نمازشان مشکل دارد.

شعبانی ادامه داد: امام صادق (ع) فرمود زشت است کسی ۶۰ سال نماز بخواند اما در نمازش هنوز ایراد داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه انسان باید بتواند عقاید دینی خود را توضیح دهید، افزود: ما موظف به اصلاح عقاید خود هستیم، هر چند در جامعه فطرت انسان‌ها بر اساس توحید و پذیرش توحید است، در ضمیر و ناخودآگاه ما گرایش به توحید دارد. اما انسان باید در محضر علما عقاید خود را اصلاح کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان قرار دادن فرصتی برای مطالعه دانسته‌های دینی را لازم برشمرد و گفت: ما باید بازخوانی اعتقاداتمان را داشته باشیم زیرا فردای قیامت از ما نخواهند پذیرفت که بگوییم نتوانستیم یا به خاطر مشکلات معیشتی نتوانستیم به دنبال محکم کردن اعتقادات برویم.

ترامپ محصول لیبرال دموکراسی است

شعبانی شرایط چند روز اخیر آمریکا و حمله به کنگره آمریکا مهم دانست و اضافه کرد: بررسی حمله‌ای که به کنگره صورت گرفت و کشته شدن چندین نفر و پایین کشیدن پرچم آمریکا در قلب پایتخت این کشور نیازمند درک عمیق از لیبرال دموکراسی غرب است.

وی با بیان اینکه این ترامپ محصول لیبرال دموکراسی است، اظهار کرد: این اتفاقات محصول این نوع دمکراسی است، آنهایی که به آمریکا چشم دوختند، کسانی که این دموکراسی را قبله آمال خود حساب می‌کنند باید خود ببیند در این دموکراسی چه خبر است.

شعبانی با بیان اینکه آمریکا به بهانه برقراری لیبرال دموکراسی به عراق حمله کرد و چندین هزار نفر به این بهانه کشته شده است، تصریح کرد: یکی از خانم‌هایی که در حوادث آمریکا کشته است چندین سال در ارتش آمریکا خدمت کرده است. از کسانی است که برای ایجاد دموکراسی لیبرال به عراق حمله کرده و حال خود به گلوله لیبرال دموکراسی کشته شده است.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه هر جا جنگ، درگیری و بی ثباتی است پای آمریکا در میان است، افزود: آمریکایی‌ها می‌خواهند مردم جهان برده باشند، مانند آنها زندگی کنند، مانند آنها فکر کنند و رفتار کنند اما همه آن چیزی که می‌خواهند به دنیا القا کنند خودشان به آن گرفتار شدند. این گلوله لیبرال دموکراسی به قلب یک زن است که خود جزو ارتش آمریکا بوده است.

وی با اشاره به بیان یکی از خبرنگاران آمریکایی مبنی بر اینکه انتظار نداشتیم چنین صحنه‌ای را در آمریکا ببینیم بلکه در بغداد و کابل انتظار داشتیم این صحنه‌ها را ببینیم، ادامه داد: اگر در کابل و بغداد بی ثباتی است و انسان‌ها کشته می‌شوند این ناشی از دخالت شما است، اگر شما مشغول کشور خود باشید و دست از دنیا بردارید دنیا بی ثبات نخواهد بود.

شعبانی با بیان اینکه برخی جوانان فکر می‌کنند مرگ بر آمریکا یک شعار سیاسی است، گفت: این افراد باید تمدن غربی را مطالعه کنند.

سلطه شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای دو گانه رسانه‌ای

نماینده ولی فقیه در استان همدان سلطه شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای دو گانه رسانه‌ای را یکی از مهمترین مسائل برشمرد و افزود: در همین کشورهای منطقه ما اگر اتفاقی بیفتد هزاران تحلیل و خبر منتشر می‌شود همین بی بی سی فارسی ده‌ها خط خبری را در چنین مواقعی دنبال خواهد کرد، اما در برابر انفاقاتی که در آمریکا صورت می‌گیرد چگونه سکوت می‌کنند.

شعبانی این تسلط شبکه‌های ماهواره‌ای را بسیار مهم دانست و افزود: وقتی در آمریکا این اتفاق می‌افتد آن را به آزادی تفسیر می‌کنند و یا سکوت می‌کنند و چشم خود را بر واقعیت می‌بندند، اگر بخش کوچکی از این اتفاقات در کشور ما بیفتد یا کشورهای همسایه در دنیا سر و صدای فروان ایجاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه آیت الله مصباح یزدی انسانی فیلسوف و عالم به تمام معنا بودند، افزود: آنچه که از تواضع و علم این مرد بزرگ شنیده‌ایم بسیار کمتر از واقعیت وجودی ایشان است که از نزدیک ما مشاهده کردیم.

امام جمعه همدان گفت: در روزگاری که تشیع توسط برخی جریانات سیاسی مورد هجمه قرار گرفت و برخی روزنامه‌ها و لیبرال‌ها و روشنفکران گفتند علیه خدا هم می‌توان تظاهرات کرد و شبهات بسیاری علیه مقدسات ایجاد کردند و حتی شهادت اباعبدالله حسین (ع) را به چالش کشیدند ایشان در برابر این هجومهای دینی شهر به شهر در همین همدان با بیان دقیق علمی ایستادند.

وی با بیان اینکه از کسانی که منتقد ایشان هستند می‌خواهیم یک بار آثار علمی ایشان را مطالعه کنند، افزود: نسل جوان ما به جای مطالعه برخی مطالب ژورنالیستی و مصاحبه‌ها که تحریفاتی نیز بر آنها صورت گرفته آثار ایشان را مطالعه کنند.

شعبانی با تجلیل از قیام ۱۹ دی مردم شهر قم، گفت: در ۱۹ دی به تعبیر رهبری اولین تبر بر بت بزرگ در شهر قم زده شد.

وی سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی را تلخ دانست و گفت: سانحه هوایی اوکراین به لحاظ شرایط سختی که آمریکا ایجاد کرد بر اثر اشتباه انسانی روی داد که چند تن از این عزیزان هم استانی ما بودند و در این اتفاق به شهادت رسیدند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به رشد ۱۳ درصدی مصرف گاز خانگی گفت: باید مراقبت‌های بیشتری توسط مردم عزیز صورت گیرد و مصرف انرژی به درستی مدیریت شود.