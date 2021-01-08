شهرداری ورامین پیروز جدال مدعیان/ شکست سرگروه تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله مقدماتی گروه یک از لیگ برتر تکواندو با دیدار تیم‌های شهرداری ورامین و مس کرمان ادامه یافت. برای حضور در این دیدار دو تیم از بهترین نفرات خود بهره بردند. پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری با قراردادن ملی پوشان خود در ترکیب تیم خود را با نیما خدری، حمیدرضا صدری، ابوالفضل قشقایی، سروش احمدی، میرهاشم حسینی، محمد حسین یزدانی، سعید فتحی و سعید رجبی به میدان فرستاد.

در آن سوی میدان هم مجید عبدالرشیدی نریمان مریدانی، محسن رضایی، محمد صادق دهقانی، مهدی یوسفی، سهیل محمدیان، محمدرضا خانی و سجاد مردانی به دیدار مدافع عنوان قهرمانی فرستاد. مس کرمان در وزن ۷۴- کیلوگرم یعنی وزنی که میرهاشم حسینی در ترکیب شهرداری ورامین بود، نماینده نداشت.

این دیدار با برتری شهرداری ورامین آغاز شد. محمد رضا خدری در وزن ۵۴- کیلوگرم ۴۸ بر ۳۴ نریمان مریدانی را شکست داد. در مبارزه دوم این محمدرضا خانی از مس کرمان بود که در وزن ۸۷- کیلوگرم برابر سعید فتحی به پیروزی ۲۸ بر ۲۲ دست یافت و کار را به تساوی کشاند. دیدار سوم را محمد صادقی دهقانی از مس کرمان و ابوالفضل قشقایی از شهرداری برگزار کردند که دهقانی با کسب پیروزی ۱۷ بر ۱۱، مس کرمان دو بر یک پیش انداخت.

شهرداری در ادامه به خود آمد و در دو مبارزه متوالی توسط سروش احمدی ملی پوش خود در وزن ۶۸- کیلوگرم و حمید رضا صدری در وزن ۵۸- کیلوگرم که به ترتیب مهدی یوسفی و محسن رضایی را شکست دادند نتیجه را ۳ بر ۲ به سود خود تغییر داد و با پیروزی ۲۲ بر ۱۰ محمد حسین یزدانی برابر سهیل محمدیان در وزن ۸۰- کیلوگرم و با وجود آنکه مس کرمان در وزن ۷۴- کیلوگرم نماینده‌ای نداشت، شهرداری ۵ بر ۲ پیش افتاد.

مبارزه پایانی این دیدار، تقابل سنگین وزن‌های ملی پوش بود. سعید رجبی در ترکیب شهرداری و سجاد مردانی سرگروه فعلی تیم بود. رجبی این دیدار را بهتر شروع کرد و راند اول را ۵ بر صفر به سود خاتمه داد. مبارزه خود رجبی در راند دوم هم ادامه یافت و با گرفتن ۵ امتیاز دیگر، ۱۰ بر صفر به راند سوم رفت و در نهایت مبارزه سنگین وزن‌های ایران ۱۰ بر ۳ به سود رجبی خاتمه یافت تا سرگروه تیم ملی طعم شکست را در بازگشت به لیگ بچشد.

در پایان شهرداری ورامین این مبارزه را ۶ بر ۲ به سود خاتمه داد و با شش امتیاز صعود خود را به دور بعد قطعی کرد.

شکست سرگروه تیم ملی در مبارزه در حالی رقم خورد که وی بعد از چند سال دوری به همراه مس کرمان به لیگ برتر برگشته بود.