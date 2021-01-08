آرش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت یادواره سردار شهید حاج «قاسم سلیمانی» در خرم آباد، اظهار داشت: به دلیل شیوع بیماری کرونا، این مسابقات اولین دوره مسابقات استقامت امسال بوده که در استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات، پیش زمینه مسابقات جایزه بزرگ ۱۴۰۰ و کشوری است، عنوان کرد: در مجموع ۵۰ نفر در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند.

رئیس کمیته استقامت هیئت سوارکاری لرستان با اشاره به اینکه این مسابقات در سه مسافت ۴۰ کیلومتر، ۶۰ کیلومتر و ۸۰ کیلومتر سرعت محدود برگزار شده است، افزود: این دوره از مسابقات در رده‌های سنی نونهالان تا بزرگسالان برگزار شده است.