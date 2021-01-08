شروط گروه اصحاب کهف برای توقف عملیاتها علیه نظامیان آمریکا درعراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال مطالعات عراق، گروه مقاومت عراقی «اصحاب کهف» با صدور بیانیه ای، شروطی را برای توقف عملیات های خود علیه نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کردند.

براساس این بیانیه شروط اعلامی عبارت است از: خروج سریع نیروها و تجهیزات آمریکا از عراق، توقف فعالیت های خرابکارانه آمریکا در عراق، عدم پیگرد و اقدام علیه نیروهای مقاومت اسلامی، و ممنوعیت جابجایی نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی در عراق.

گفتنی است که در اواخر مردادماه سال جاری (آگوست ۲۰۲۰) این گروه مقاومت عراقی مسئولیت حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه مرزی کویت و عراق را بر عهده گرفت.

این گروه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با بمب‌های کنار جاده‌ای مواضع نیروهای آمریکایی را در گذرگاه «جریشان» در مرز عراق و کویت هدف قرار داده است.

لازم به ذکر است که نیروهای آمریکایی از این گذرگاه برای انتقال نیروها و تجهیزات استفاده می‌کنند.