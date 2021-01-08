معرفی چهار تیم صعود کننده به دور بعد/ دو تیم در کمیته انضباطی!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم دور برگشت سی و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان از ۱۶ دی ماه در تالار هندبال سردار قاسم سلیمانی و با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه آغاز شد و امروز جمعه ۱۹ دی ماه با انجام سه دیدار به پایان رسید.

بر اساس فرمول مسابقات تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی، ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس بهبهان از گروه الف این رقابت‌ها در مرحله بعد برای کسب مقام اول تا ششم با سه تیم برتر گروه ب رقابت خواهند کرد که از گروه ب این رقابت‌ها نیز تیم صنعت مس کرمان به عنوان صدرنشین در مرحله بعد برای کسب مقام اول تا ششم حضور خواهد داشت و تکلیف دو تیم دیگر این گروه برای کسب مقام اول تا ششم با توجه به اعتراض کتبی تیم زغال سنگ طبس، پس از بررسی‌های لازم در کمیته انضباطی که با حضور مسئولین فدراسیون و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود، مشخص خواهد شد.

لازم به ذکر است بر اساس فرمول مسابقات سه تیم چهارم تا ششم هر گروه در مرحله بعد برای تعیین مقام هفتم تا دوازدهم با هم رقابت خواهند کرد.

جدول رده بندی تیم‌ها در پایان این مرحله از رقابت‌ها به قرار زیر است:

گروه الف:

۱- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۲۰ امتیاز

۲- ذوب آهن اصفهان با ۱۳ امتیاز

۳- پرسپولیس بهبهان با ۱۲ امتیاز

۴- پاس ناجای قم با ۱۰ امتیاز

۵- ستارگان دشتستان با ۳ امتیاز

۶- نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز

گروه ب:

۱- صنعت مس کرمان با ۲۰ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۳ امتیاز

۳- فراز بام خائیز دهدشت با ۱۱ امتیاز

۴- زغال سنگ طبس با ۱۱ امتیاز

۵- کیمیا کاشت کردستان با ۳ امتیاز

۶- پرواز هوانیروز اصفهان با ۲ امتیاز