آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی در دستور کار کمیته ویژه

وزیر نفت درگفتگو با خبرنگار مهر ، درباره آخرین وضعیت آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی گفت: این موضوع در کمیته ای آزاد به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و به عضویت مسئولان ذی ربط در دستور کار بوده و مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

سید کاظم وزیری هامانه اضافه کرد: برای ابلاغ این موضوع باید تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد ، زیرا موضوع مهمی است.

به گزارش مهر، آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی در قانون بودجه 86 آمده و دولت هر چه سریعتر برای اجرای آن باید آئین نامه اجرایی مربوطه را تصویب کند.

وی همچنین درباره قرار داد صادرات گاز ایران به اتریش گفت: توافقات اولیه با اتریش صورت گرفته و مذاکرات ادامه دارد. وزیری هامانه تصریح کرد: این قرارداد در زمان مقتضی امضا خواهد شد. تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید.

به گزارش مهر، مذاکره با شرکت اتریشی omv منجر به موافقت‌نامه ای شده تا این شرکت با 20 درصد سهام در کارهای بالا دستی و پایین دستی این پروژه شرکت کند. بخش دیگر کار مربوط به فروش و ایجاد کارخانه ال ان جی است؛ در نتیجه این شرکت اتریشی در بخش ال ان جی مشارکت می کند و 10 درصد سرمایه گذاری اجرای این پروژه را سهامدار شده است.

وزیر نفت همچنین درباره آخرین وضعیت صندوق سرمایه گذاری پارس گفت: پیشنهاد تاسیس این صندوق به رئیس جمهوری داده شده و در انتظار نتیجه نهایی هستیم. وی گفت: رئیس جمهوری به زودی نظر خود را در این باره اعلام می کند.