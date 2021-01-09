تصویر رنگی از کرونا در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تقریباً یکسال از درگیری زندگی همه ما با ویروس کرونا میگذرد؛ روزگاری سخت. آمیخته با خاطراتی تلخ و محدودیتهای بسیار. اما پس همه ناچاری ها و محدودیتها در برخی حوزهها خلاقیتهای نوین جوانه زد؛ خلاقیتی با هنر.
در این راستا معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۹ شهرداری تهران، «پویش رنگ و زندگی» را تعریف کرده است.
مصطفی دینی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۹، اظهار داشت: شهروندان منطقه ۹ این روزها جلوه و تصاویری زیبا، مرتبط با کرونا و سلامتی، در محیط شهر مشاهده میکنند.
به بیان این مقام مسئول، پویش رنگ و زندگی با رنگ آمیزی مخازن زباله در منطقه ۹ و نیز طراحی دریچههای فلزی برق و مخابرات، نمود عینی پیدا کرده است.
در روزگار سخت کرونا زده، شهرداری تهران بیش از هر زمان دیگری به ایدههای نوین و خلاقانه نیاز دارد. ایدههایی که بتواند شهر و شهروندان را در مقابل هجوم و هجمه کرونا ویروس- و همه مصائب و پیامدهایش- حفاظت و حمایت کند.
دینی، هدف نهایی استفاده از زبان رنگ و تصویر را «علاوه بر آفرینش جلوههای چشم نواز، کمک به ترویج سلامت، شادی و زیبایی شهروندان» برشمرد.
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